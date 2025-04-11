Євро-2026 із футзалу. Україна здобула п’яту перемогу поспіль у відборі

Якщо румуни сьогодні не обіграють німців, то українці достроково здобудуть путівку на Євро-2026

Підопічні Олександра Косенка продовжили виступ в основному раунді відбору Євро-2026 із футзалу номінально домашнім поєдинком проти команди Кіпру, який проходив у польському Кошаліні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Синьо-жовті впевнено лідирували в групі після чотирьох перемог – над Кіпром (7:0), Румунією (2:0) та Німеччиною (5:3, 9:0). Сьогодні ж українці в польському Кошаліні приймали кіпріотів.

Наша команда швидко відкрила рахунок – Жук замкнув дальню стійку. На 9-й хвилині Жук міг оформити дубль, але не реалізував пенальті, призначений за гру суперника рукою. Та вже за якусь мить забили Мельник і Семенченко, збільшивши перевагу збірної України.

Кіпріоти вирішили залучати свого голкіпера в якості п’ятого польового, і на 13-й хвилині Жук після перехоплення відправив м’яч у порожні ворота. Після цього в першій половині зустрічі українці забили ще тричі – відзначилися Абакшин, Жук і Зварич. Щоправда, і суперники зуміли розмочити рахунок.

На цьому наші хлопці не зупинилися, й одразу по перерві ще двічі засмутили кіпріотів зусиллями Мельника й Первєєва. На 30-й хвилині Жук оформив 10-й гол синьо-жовтих у цій грі та четвертий для себе. Надалі Мельник довів справу до власного хет-трику, і в підсумку збірна України перемогла з рахунком 11:1.

Тож підопічні Олександра Косенка здобули п’яту перемогу в п’яти матчах. Якщо румуни сьогодні не обіграють німців, то українці достроково здобудуть путівку на Євро-2026.

У заключному поєдинку групи 1 синьо-жовті прийматимуть Румунію. Номінально домашня гра відбудеться в Кошаліні 15 квітня (початок – о 19:00 за київським часом).

Україна – Кіпр – 11:1 (7:1)

Голи: Жук (4, 14, 18, 30), Мельник (9, 23, 33), Семенченко (9), Абакшин (15), Зварич (20), Первєєв (24) – Хаджигеоргіу (19).