Українці працюватимуть на матчах відбору Євро-2026 із футзалу

На поєдинку Австрія – Бельгія працюватимуть Денис Куций, Орест Дуцяк та Євген Гордієнко

П'ять представників України отримали призначення на матчі основного раунду відбору Євро-2026 із футзалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

На поєдинку Австрія – Бельгія, який відбудеться 16 квітня, арбітрами працюватимуть Денис Куций, Орест Дуцяк та Євген Гордієнко.

10-го та 15 квітня Олег Іванов та В'ячеслав Дараган будуть спостерігачами арбітражу на поєдинках Польща – Туреччина та Боснія і Герцеговина – Іспанія відповідно.

Як повідомлялося, головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко назвав імена гравців, викликаних для підготовки до вирішальних матчів відбору Євро-2026.

До списку нашого наставника потрапили 15 виконавців.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко («Аврора» Київ), Олександр Сухов («ХІТ» Київ), Олександр Сіріцький («Ураган» Івано-Франківськ).

Польові гравці: Владислав Первєєв («Сокіл» Хмельницький), Ігор Чернявський, Євгеній Жук, Андрій Мельник (усі – «ХІТ» Київ), Михайло Зварич («Енергія» Львів), Ростислав Семенченко, Юрій Сагайдачний (обидва – «Аврора» Київ), Назар Швед, Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк (усі – «Євробус», Польща), Микола Микитюк («Кордоба», Іспанія), Ігор Корсун («Осасуна Магна», Іспанія).

Розклад матчів збірної України з футзалу

11 квітня. Україна – Кіпр. 19:00

15 квітня. Україна – Румунія. 19:00

Поєдинки пройдуть в польському Кошаліні на майданчику Hala widowiskowo-sportowa (Koszalin, Śniadeckich 4).

Україна у свої відбірковій групі виграла чотири поєдинки та наразі посідає перше місце.

Чемпіонат Європи 2026 року з футзалу стане другим розіграшем після розширення фінальної стадії з 12 до 16 команд і рішення про проведення турніру раз на чотири роки замість двох.

10 переможців груп приєднаються до Латвії та Литви у фінальній стадії, а вісім найкращих команд, які посіли другі місця, зіграють у плей-оф.

Нагадаємо, жіноча збірна України з футболу здобула третю поспіль перемогу у дивізіоні B Ліги націй-2025. У матчі третього туру «синьо-жовті» мінімально здолали команду Чехії (1:0).