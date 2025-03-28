Євро-2025 (U-19) із футзалу: у матчі відбору Україна здолала Нідерланди

Україна здобула другу перемогу поспіль

Юнацька збірна України U-19 із футзалу продовжила свій виступ в основному раунді відбору Євро-2025 поєдинком із Нідерландами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

На старті відбору підопічні Ігоря Москвичова розгромили Чорногорію (9:2), а нідерландці поступилися сербам (2:3). Тепер Україна й Нідерланди з'ясовували стосунки між собою. Наша команда й цього разу проявила себе у всій красі, хоча до перерви суперник чинив гідний опір і навіть на якийсь час зрівняв рахунок. Утім, загалом синьо-жовті мали перевагу і знову взяли три очки.

Вирішальний поєдинок українці проведуть 29 березня із Сербією. Початок гри о 20:00 за київським часом.

Для фінішу на першому місці, яке принесе путівку до фінального турніру, наших хлопців влаштує й нічия.

Євро-2025 (U-19) із футзалу. Основний раунд відбору. Група 5

Нідерланди – Україна – 2:6 (1:3)

Голи: Філеміг (14), Сенден (32) – Першин (5), Савич (18), Жуков (20, 21), Ростківський (25), Малиновський (38).

Четвертий за ліком чемпіонат Європи з футзалу серед юнацьких збірних U-19 проходитиме в тому самому форматі, що й попередні. Матчі відбору завершаться в березні 2025 року. Будуть визначені сім команд, які приєднаються до країни-господаря – Молдови. Фінальний турнір складатиметься з двох груп по чотири команди, по дві з яких вийдуть до півфіналу.

Нагадаємо, збірна Аргентини з футболу достроково забезпечила собі місце на чемпіонаті світу 2026 року.

У матчі 14 туру відбіркового турніру чемпіонату світу 2026 року збірна Аргентини розгромила команду Бразилії .

Зустріч у Буенос-Айресі завершилася з рахунком 4:1. У переможців голи забили Хуліан Альварес, Енцо Фернандес, Алексіс Макаллістер та Джуліано Сімеоне. У Бразилії відзначився Матеус Кунья.

Аргентина – Бразилія – 4:1 (3:1)

Голы: Альварес (4), Фернандес (12), Макаллістер (37), Сімеоне (71). – Кунья (26).

Аргентинці лідирують у відбірковій групі з 10 команд і вже не опустяться нижче 6 місця. Нагадаємо, перші 6 збірних гарантовано зіграють на мундіалі. Таким чином, збірна Аргентини достроково забезпечила собі місце на чемпіонаті світу 2026 року.

Нагадаємо, що Аргентина є чинним чемпіоном світу з футболу.