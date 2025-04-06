ФІФА оновила рейтинги збірних із футзалу: яке місце посідає Україна
Українські збірні зберегли свої позиції
Після оновлення ФІФА рейтингів національних збірних з футзалу позиції українських команд залишилися незмінними. Про це повідомляє «Главком».
Як і раніше, чоловіча збірна посідає 9-те місце, а жіноча перебуває на 13-й сходинці.
Рейтинг футзальних збірних: топ-10
- Бразилія – 1655.54 балів
- Португалія – 1549.51
- Іспанія – 1530.82
- Аргентина – 1518.65
- Іран – 1488.67
- Марокко – 1468.4
- Казахстан – 1439.09
- Росія – 1409.11
- Україна – 1399.12
- Франція – 1394.52
Нагадаємо, головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко назвав імена гравців, викликаних для підготовки до вирішальних матчів відбору Євро-2026.
До списку нашого наставника потрапили 15 виконавців.
Склад збірної України з футзалу
Воротарі: Юрій Савенко («Аврора» Київ), Олександр Сухов («ХІТ» Київ), Олександр Сіріцький («Ураган» Івано-Франківськ).
Польові гравці: Владислав Первєєв («Сокіл» Хмельницький), Ігор Чернявський, Євгеній Жук, Андрій Мельник (усі – «ХІТ» Київ), Михайло Зварич («Енергія» Львів), Ростислав Семенченко, Юрій Сагайдачний (обидва – «Аврора» Київ), Назар Швед, Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк (усі – «Євробус», Польща), Микола Микитюк («Кордоба», Іспанія), Ігор Корсун («Осасуна Магна», Іспанія).
Розклад матчів збірної України з футзалу
- 11 квітня. Україна – Кіпр. 19:00
- 15 квітня. Україна – Румунія. 19:00
Поєдинки пройдуть в польському Кошаліні на майданчику Hala widowiskowo-sportowa (Koszalin, Śniadeckich 4).
Україна у свої відбірковій групі виграла чотири поєдинки та наразі посідає перше місце.
Чемпіонат Європи 2026 року з футзалу стане другим розіграшем після розширення фінальної стадії з 12 до 16 команд і рішення про проведення турніру раз на чотири роки замість двох.
10 переможців груп приєднаються до Латвії та Литви у фінальній стадії, а вісім найкращих команд, які посіли другі місця, зіграють у плей-оф.
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