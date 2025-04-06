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ФІФА оновила рейтинги збірних із футзалу: яке місце посідає Україна

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ФІФА оновила рейтинги збірних із футзалу: яке місце посідає Україна
Чоловіча збірна України посідає 9-те місце у рейтингу ФІФА
фото прес-служби АФУ

Українські збірні зберегли свої позиції

Після оновлення ФІФА рейтингів національних збірних з футзалу позиції українських команд залишилися незмінними. Про це повідомляє «Главком».

Як і раніше, чоловіча збірна посідає 9-те місце, а жіноча перебуває на 13-й сходинці.

Рейтинг футзальних збірних: топ-10

  1. Бразилія – 1655.54 балів
  2. Португалія – 1549.51
  3. Іспанія – 1530.82 
  4. Аргентина – 1518.65 
  5. Іран – 1488.67 
  6. Марокко – 1468.4 
  7. Казахстан – 1439.09 
  8. Росія – 1409.11
  9. Україна – 1399.12
  10. Франція – 1394.52

Нагадаємо, головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко назвав імена гравців, викликаних для підготовки до вирішальних матчів відбору Євро-2026.

До списку нашого наставника потрапили 15 виконавців.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко («Аврора» Київ), Олександр Сухов («ХІТ» Київ), Олександр Сіріцький («Ураган» Івано-Франківськ).

Польові гравці: Владислав Первєєв («Сокіл» Хмельницький), Ігор Чернявський, Євгеній Жук, Андрій Мельник (усі – «ХІТ» Київ), Михайло Зварич («Енергія» Львів), Ростислав Семенченко, Юрій Сагайдачний (обидва – «Аврора» Київ), Назар Швед, Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк (усі – «Євробус», Польща), Микола Микитюк («Кордоба», Іспанія), Ігор Корсун («Осасуна Магна», Іспанія).

Розклад матчів збірної України з футзалу

  • 11 квітня. Україна – Кіпр. 19:00
  • 15 квітня. Україна – Румунія. 19:00

Поєдинки пройдуть в польському Кошаліні на майданчику Hala widowiskowo-sportowa (Koszalin, Śniadeckich 4).

Україна у свої відбірковій групі виграла чотири поєдинки та наразі посідає перше місце.

Чемпіонат Європи 2026 року з футзалу стане другим розіграшем після розширення фінальної стадії з 12 до 16 команд і рішення про проведення турніру раз на чотири роки замість двох.

10 переможців груп приєднаються до Латвії та Литви у фінальній стадії, а вісім найкращих команд, які посіли другі місця, зіграють у плей-оф.

Теги: ФІФА футзал НОВИНИ ФУТБОЛУ

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