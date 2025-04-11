Україна – Кіпр: де дивитися відбіркову гру футзального Євро-2026

У грудні синьо-жовті стартували в групі 1 із перемог над Кіпром (7:0) та Румунією (2:0), а 31 січня та 4 лютого здолали Німеччину (5:3, 9:0)

Гра Україна – Кіпр відбудеться 11 квітня

Збірна України з футзалу продовжить свій шлях в основному раунді відбору Євро-2026 номінально домашнім поєдинком проти команди Кіпру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Пряма трансляція гри Україна – Кіпр буде доступна на YouTube-каналі, ОТТ-платформі, а також телеканалі Setanta Sports.

У грудні синьо-жовті стартували в групі 1 із перемог над Кіпром (7:0) та Румунією (2:0), а 31 січня та 4 лютого здолали Німеччину (5:3, 9:0).

Тепер на підопічних Олександра Косенка чекає поєдинок із кіпріотами, номінально домашній, який відбудеться сьогодні, 11 квітня в польському Кошаліні на майданчику Hala widowiskowo-sportowa (початок – о 19:00 за київським часом).

До списку нашого наставника потрапили 15 виконавців.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко («Аврора» Київ), Олександр Сухов («ХІТ» Київ), Олександр Сіріцький («Ураган» Івано-Франківськ).

Польові гравці: Владислав Первєєв («Сокіл» Хмельницький), Ігор Чернявський, Євгеній Жук, Андрій Мельник (усі – «ХІТ» Київ), Михайло Зварич («Енергія» Львів), Ростислав Семенченко, Юрій Сагайдачний (обидва – «Аврора» Київ), Назар Швед, Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк (усі – «Євробус», Польща), Микола Микитюк («Кордоба», Іспанія), Ігор Корсун («Осасуна Магна», Іспанія).

Чемпіонат Європи 2026 року з футзалу стане другим розіграшем після розширення фінальної стадії з 12 до 16 команд і рішення про проведення турніру раз на чотири роки замість двох.

10 переможців груп приєднаються до Латвії та Литви у фінальній стадії, а вісім найкращих команд, які посіли другі місця, зіграють у плей-оф.

Нагадаємо, після березневих поєдинків плей-оф Ліги націй проти Бельгії збірній України з футболу 2025 року залишилося провести ще вісім матчів.

Уже підтверджено, що в червні команда Сергія Реброва вперше в історії зіграє в Канаді, де візьме участь у турнірі Canadian Shield.

Як заявив наставник синьо-жовтих, товариські зустрічі з канадцями та новозеландцями тренерський штаб розглядатиме як етап підготовки до відбору чемпіонату світу 2026 року.

Ці матчі відбудуться вже восени, коли збірна України боротиметься за путівку на мундіаль із Францією, Азербайджаном та Ісландією.