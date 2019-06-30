Євроігри-2019: великий Верняєв і 15-річна Бачинська принесли Україні два золота в гімнастиці!



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Перемога Анастасії бачинської - найсенсаційніше українське золото Європейських ігор-2019 UEG

Українські спортивні гімнасти здобули загалом дев'ять медалей

Подвійний знак оклику поставили українські гімнасти у заключних двох фіналах окремих видів багатоборства на ІІ Європейських іграх у Мінську (Білорусь). Два золота нашій команді принесли досвідчений донеччанин Олег Верняєв і 15-річна тернополянка Анастасія Бачинська.

Верняєв з фантастичним результатом 15,333 виграв свій коронний вид - вправи на брусах. Конкуренти відстали дуже серйозно: срібний призер Маріос Ґеорґіу з Кіпру отримав 14,900 бала, турок Ферхат Аріджан, який виграв бронзу - 14,833.

Та якщо перемога Верняєва попри його проблеми зі здоров'ян все ж була очікуваною, то на такий гучний успіх від 15-річної тернополянки Анастасії Бачинської не розраховував, мабуть, ніхто. Особливо за підсумками багатоборства, коли Анастасія наробила помилок саме у своїх коронних вільних вправах.

Та на цей раз Анастасія, відкриваючи фінальну програму у вільних вправах серед жінок, продемонструвала майже ідеальний на цей час виступ. Бачинська отримала 13,200 балів і мусила очікувати, яку відповідь дадуть п'ять її конкуренток. А вони не вразили. Найліпшою була чешка Анета Голасова, яка з сумою 12,966 виграла срібло. У шведки Джессіки Кастлс (12,933) - бронза.

До того українські майстри спортивної гімнастики здобули на Європейських іграх ще сім медалей. Два срібла (у багатоборстві і на коні) виграв Олег Верняєв. По дві бронзи мають Діана Варинська (у багатоборстві і на колоді) та Ігор Радівілов (на кільцях і в опорному стрибку). Одна бронза у вільних вправах - у Петра Пахнюка.