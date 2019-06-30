Радівілов плюс Варинська: гімнасти здобули для України ще дві медалі Євроігор



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Діана Варинська виграла другу бронзу НОК України

По своїй другій нагороді наші гімнасти здобули з інтервалом у п'ять хвилин

Збірна України має в заключний день ІІ Європейських ігор вже 45 медалей - 12 золотих, 15 срібних і 18 бронзових.

Чергових дві бронзи щойно принесли нашій країні гімнасти. Спершу титулований Ігор Радівілов здобув бронзу в своєму коронному виді - опорному стрибку. В обох спробах Ігор не найліпшим чином приземлився і отримав суму балів 14,649. Його випередили вірменин Артур Давтян (15,016) і росіянин Дмітрій Ланкін (14,733).

Для Радівілова то вже друга бронза після медалі такого ж достоїнства у вправах на кільцях.

Також свою другу бронзу після третього місця в багатоборстві здобула 18-річна киянка Діана Варинська. Українка стала третьою у вправах на колоді, коронному своєму виді, в якому вона торік стала володаркою Кубка світу. Загалом Діана виступала гарно, лише одного разу трохи втративши рівновагу. Це і коштувало їй балів, які могли б принести медаль вищого достоїнства. А так з оцінкою 13,100 Варинська стала третьою. Золото здобула бельгійка Ніна Дерваль (13,766), срібло - росіянка Ангеліна Мельникова (13,600).

Українські майстри спортивної гімнастики здобули на Європейських іграх вже сім медалей. Тільки сьогодні призових місць у нашої команди було п'ять. Два срібла (у багатоборстві і на коні) виграв Олег Верняєв. По дві бронзи мають Діана Варинська (у багатоборстві і на колоді) та Ігор Радівілов (на кільцях і в опорному стрибку). Одна бронза у вільних вправах - у Петра Пахнюка.

Найближчим часом у фіналі вправ на своїх коронних брусах виступатиме Олег Верняєв.