Гімнаст Радівілов приніс Україні 43-тю нагороду Європейських ігор



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Кільця принесли Ігореві Радівілову бронзу UEG

Чемпіоном у вправах на кільцях став італієць, а отже боротьба за третє місце в медальному заліку загострюється максимально

Бронзовий призер Олімпіади-2012 Ігор Радівілов здобув бронзу у вправах на кільцях на ІІ Європейських іграх у Мінську (Білорусь).

Щойно наш 26-річний гімнаст продемонстрував високий клас, отримавши за виступ на кільцях 14,733 бали. Не пощастило Ігореві лише в одному: він відкривав фінальну вісімку, а конкуренти виступали пізніше. Виглядає, що судді трохи притримали оцінку українцеві й згодом посунули його на третє місце.

Спершу Ігоря випередив вірменин Ваґан Давтян (оцінка 14,766), а згодом італієць Марко Лодадіо, який завершував змагання на кільцях, удостоївся найвищого бала - 14,800.

Окрім перемоги в окремо взятому виді гімнастичного багатоборства, Лодадіо приніс Італії 12-те золото на Європейських іграх загалом. Це стільки ж, скільки й в України. Більше того, срібних нагород у команд теж порівну - по 15. І лише за бронзами українці попереду 16:11.

Боротьба триває.