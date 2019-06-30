12-те золото: Олександр Хижняк розгромив італійця у фіналі Європейських ігор!



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На цих Європейських іграх Олександр Хижняк яскраво продемонстрував, за що його називають Українським Танком НОК України

Під тотальним тиском українця суперник шансів не мав

Український боксер Олександр Хижняк продовжив свою фантастичну переможну серію, яка триває з кінця 2016 року.

Щойно в білоруській столиці Мінську Олександр у фіналі вагової категорії до 75 кг в рамках других Європейських ігор розгромив італійця Сальваторе Кавалларо.

То було третє очне побачення суперників і всі три поєдинки відбувалися за одним сценарієм. Хижняк гонив італійського опонента по рингу, вздовж канатів, від кута до кута. Кавалларо хаотично огризався, іноді навіть непогано влучав, але загалом Сальваторе заслуговує на повагу найперше за те, що зміг витримати весь цей шквал впродовж усіх трьох раундів, обмежившись тільки розсіченням під правим оком.

«Сашко, не жди його, працюй сам», - заохочував сина до ще активніших дій у перерві між раундами його батько й тренер Олександр Хижняк-старший. І Сашко слухав. Більше того, виглядало, що 23-річний полтавець у третьому раунді хотів оформити дострокову перемогу так сильно, що десь навіть захопився наступом і пропустив трохи більше, ніж зазвичай.

Зрештою, важливі не деталі, а те, що за ці два роки Олександр Хижняк до титулів чемпіона світу і Європи в 2017 році додав золото Європейських ігор-2019. Цікаво, що на перших Євроіграх у Баку-2015 19-річний Хижняк був бронзовим призером.

Нагадаємо, що раніше золото в боксі приніс Україні супертяж Віктор Вихрист, срібним призером став Микола Буценко (до 56 кг), а Євген Барабанов здобув бронзу в категорії до 69 кг.