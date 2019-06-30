Дивимося і насолоджуємося: українець Хижняк бомбардує італійця у фіналі Євроігор (відео)



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Наш чемпіон провів бій у найкращих традиціях Усика і Ломаченка

Український боксер Олександр Хижняк, який представляє вагову категорію до 75 кг, у фантастичному стилі виграв фінальний бій ІІ Європейських ігор в італійця Сальваторе Кавалларо. Вашій увазі - відео тріумфального для України поєдинку.

Нагадаємо, що раніше золото в боксі приніс Україні супертяж Віктор Вихрист, срібним призером став Микола Буценко (до 56 кг), а Євген Барабанов здобув бронзу в категорії до 69 кг.