Європейський футбольний клуб націлився на Шевченка

Андрій Шевченко хоче продовжити кар'єру у Великій Британії і зацікавив шотландський «Селтік»

Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко потрапив у сферу інтересів шотландського «Селтіка». Про це повідомляє The Sun.

Колишній наставник української збірної націлився на продовження тренерської кар'єри саме в Туманному Альбіоні. Після виступів в Англії в якості футболіста у Шевченка не виникне проблем з отриманням дозволу на роботу. Це привернуло інтерес до кандидатури українського фахівця з боку декількох клубів, в тому числі і «Селтіка».

Зараз «Селтік» очолює австралієць Ангелос Постекоглу. Під керівництвом фахівця команда з Глазго займає шосте місце в чемпіонаті Шотландії.

Нагадаємо, раніше Шевченко заявив про бажання повернутися в «Мілан».

Андрій Шевченко вивів збірну України до 1/4 фіналу чемпіонату Європи. На початку серпня Українська асоціація футболу не продовжила з ним угоду. Наразі національну команду тренує Олександр Петраков. На початку жовтня наша збірна проведе матчі відбірного циклу чемпіонату світу проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

Перед відповідальними зустрічами збірна залишилася без провідних півзахисників Руслана Малиновського, Євгена Зінченка.