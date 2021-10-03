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    Європейський футбольний клуб націлився на Шевченка

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    Шевченко хотів би продовжити кар'єру у Великобританії - Європейський футбольний клуб націлився на Шевченка
    Шевченко хотів би продовжити кар'єру у Великобританії
    фото з відкритих джерел

    Андрій Шевченко хоче продовжити кар'єру у Великій Британії і зацікавив шотландський «Селтік»

    Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко потрапив у сферу інтересів шотландського «Селтіка». Про це повідомляє The Sun.

    Колишній наставник української збірної націлився на продовження тренерської кар'єри саме в Туманному Альбіоні. Після виступів в Англії в якості футболіста у Шевченка не виникне проблем з отриманням дозволу на роботу. Це привернуло інтерес до кандидатури українського фахівця з боку декількох клубів, в тому числі і «Селтіка».

    Зараз «Селтік» очолює австралієць Ангелос Постекоглу. Під керівництвом фахівця команда з Глазго займає шосте місце в чемпіонаті Шотландії.

    Нагадаємо, раніше Шевченко заявив про бажання повернутися в «Мілан».

    Андрій Шевченко вивів збірну України до 1/4 фіналу чемпіонату Європи. На початку серпня Українська асоціація футболу не продовжила з ним угоду. Наразі національну команду тренує Олександр Петраков. На початку жовтня наша збірна проведе матчі відбірного циклу чемпіонату світу проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

    Перед відповідальними зустрічами збірна залишилася без провідних півзахисників Руслана Малиновського, Євгена Зінченка.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Шотландія Андрій Шевченко Велика Британія тренер Українська асоціація футболу
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    Європейський футбольний клуб націлився на Шевченка