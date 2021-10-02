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    Де дивитися матч «Динамо» – «Шахтар» та інші матчі 10-го туру Прем’єр-ліги

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    &laquo;Шахтар&raquo; має нагоду наздогнати &laquo;Динамо&raquo; в турнірній таблиці - Де дивитися матч «Динамо» – «Шахтар» та інші матчі 10-го туру Прем’єр-ліги

    «Шахтар» має нагоду наздогнати «Динамо» в турнірній таблиці

    Фот з відкритих джерел

    «Гірники» мають нагоду наздогнати команду Мірчи Луческу в турнірній таблиці

    Три очки відділяють «Динамо» і «Шахтар» в турнірній таблиці української Прем’єр-ліги. В 10-му турі лідери зустрічаються один з одним. Центральний матч першого кола відбудеться 3 жовтня на НСК «Олімпійський».

    Минулого тижня «гірники» розгромили конкурентів (3:0) в матчі за Суперкубок України. Згодом команди провели матчі в Лізі чемпіонів. «Шахтар» зіграв унічию з «Інтером» – 0:0, а «Динамо» зазнало поразки від «Баварії» – 0:5.

    У грі не візьме участь нападник «гірників» Ласіна Траоре. Він зазнав травми в грі з міланським клубом. Під питанням участь і Віталія Буяльського, який також через пошкодження пропускав матч у Мюнхені.

    Матч «Динамо» – «Шахтар» розпочнеться 3 жовтня о 19:30. Гру покаже телеканал «2+2».

    Один матч туру вже завершився. Львівський «Рух» здолав на виїзді «Маріуполь» – 2:0.

    Чемпіонат України. 10-й тур

    2 жовтня

    «Колос» – «Чорноморець» 14:00 «Футбол 2»

    «Львів» – «Дніпро-1» 17:00 «Футбол 2»

    «Ворскла» – «Інгулець» 19:30 «Футбол 2»

    3 жовтня

    «Верес» – «Олександрія» 14:00 «Футбол 1»

    «Зоря» – «Десна» 17:00 УНІАН

    «Металіст 1925» – «Минай» 17:00 «Футбол 1»

    «Динамо» – «Шахтар» 19:30 «2+2»

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Де дивитися матч «Динамо» – «Шахтар» та інші матчі 10-го туру Прем’єр-ліги