Де дивитися матч «Динамо» – «Шахтар» та інші матчі 10-го туру Прем’єр-ліги

«Гірники» мають нагоду наздогнати команду Мірчи Луческу в турнірній таблиці

Три очки відділяють «Динамо» і «Шахтар» в турнірній таблиці української Прем’єр-ліги. В 10-му турі лідери зустрічаються один з одним. Центральний матч першого кола відбудеться 3 жовтня на НСК «Олімпійський».

Минулого тижня «гірники» розгромили конкурентів (3:0) в матчі за Суперкубок України. Згодом команди провели матчі в Лізі чемпіонів. «Шахтар» зіграв унічию з «Інтером» – 0:0, а «Динамо» зазнало поразки від «Баварії» – 0:5.

У грі не візьме участь нападник «гірників» Ласіна Траоре. Він зазнав травми в грі з міланським клубом. Під питанням участь і Віталія Буяльського, який також через пошкодження пропускав матч у Мюнхені.

Матч «Динамо» – «Шахтар» розпочнеться 3 жовтня о 19:30. Гру покаже телеканал «2+2».

Один матч туру вже завершився. Львівський «Рух» здолав на виїзді «Маріуполь» – 2:0.

Чемпіонат України. 10-й тур

2 жовтня

«Колос» – «Чорноморець» 14:00 «Футбол 2»

«Львів» – «Дніпро-1» 17:00 «Футбол 2»

«Ворскла» – «Інгулець» 19:30 «Футбол 2»

3 жовтня

«Верес» – «Олександрія» 14:00 «Футбол 1»

«Зоря» – «Десна» 17:00 УНІАН

«Металіст 1925» – «Минай» 17:00 «Футбол 1»

«Динамо» – «Шахтар» 19:30 «2+2»