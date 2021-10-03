Український тренер Вернидуб поставив на місце російських «дотепників»

ЗМІ з Росії намагались «потролити» українського тренера, але осоромилися

Головний тренер молдавського футбольного клубу «Шериф» Юрій Вернидуб дотепно відповів на «тролінг» з боку російських журналістів. Розмову між Вернидубом та росіянами цитує Спорт-Експрес.

Журналісти хотіли підколоти тренера його незвичним прізвищем.

«Юрію Миколайовичу, не можемо не запитати на тему, яка, судячи з коментарів, сильно хвилює уболівальників. Коли ви все ж таки повернете дуб?», – запитали російські журналісти.

На що тренер «Шерифа» відповів: «Почитайте українську казку «Котигорошок». Там є всі прізвища: і Вернигора, і Вернидуб й інші. Це все казкові герої. І я пишаюся своїм прізвищем! У мене козацький рід».

Коли ж у росіян жарт не вдався, вони спробували ще раз: «Значить, дуб не повернете?».

«Ні, він буде стояти вічно! Тому що у мене є два сини й два внуки. Цей рід буде на все життя. Я цим пишаюся», – наголосив Вернидуб.

Під керівництвом Вернидуба у чинному сезоні молдавський «Шериф» уперше в історії пробився у груповий турнір Ліги чемпіонів, де переміг українського «Шахтаря» з рахунком 2:0 і мадридський «Реал» з рахунком 2:1.

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