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    Український тренер Вернидуб поставив на місце російських «дотепників»

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    Журналісти насміхалися з українського прізвища тренера - Український тренер Вернидуб поставив на місце російських «дотепників»
    Журналісти насміхалися з українського прізвища тренера
    Фото з відкритих джерел

    ЗМІ з Росії намагались «потролити» українського тренера, але осоромилися

    Головний тренер молдавського футбольного клубу «Шериф» Юрій Вернидуб дотепно відповів на «тролінг» з боку російських журналістів. Розмову між Вернидубом та росіянами цитує Спорт-Експрес.

    Журналісти хотіли підколоти тренера його незвичним прізвищем.

    «Юрію Миколайовичу, не можемо не запитати на тему, яка, судячи з коментарів, сильно хвилює уболівальників. Коли ви все ж таки повернете дуб?», – запитали російські журналісти.

    На що тренер «Шерифа» відповів: «Почитайте українську казку «Котигорошок». Там є всі прізвища: і Вернигора, і Вернидуб й інші. Це все казкові герої. І я пишаюся своїм прізвищем! У мене козацький рід».

    Коли ж у росіян жарт не вдався, вони спробували ще раз: «Значить, дуб не повернете?».

    «Ні, він буде стояти вічно! Тому що у мене є два сини й два внуки. Цей рід буде на все життя. Я цим пишаюся», – наголосив Вернидуб.

    Під керівництвом Вернидуба у чинному сезоні молдавський «Шериф» уперше в історії пробився у груповий турнір Ліги чемпіонів, де переміг українського «Шахтаря» з рахунком 2:0 і мадридський «Реал» з рахунком 2:1.

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    Теги: тренер Юрій Вернидуб жарт
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    Український тренер Вернидуб поставив на місце російських «дотепників»