Роналду став найкращим гравцем місяця в «Манчестер Юнайтед»

Португальський нападник забив п’ять м’ячів в п’яти матчах

Кріштіану Роналду, який місяць тому залишив «Ювентус» і повернувся в «Манчестер Юнайтед», став найкращим гравцем англійської команди у вересні. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Португалець зіграв у вересні в п'яти матчах за «червоних дияволів» і забив п'ять м'ячів.

Роналду став гравцем «МЮ» 27 серпня. Його контракт з «Манчестер Юнайтед» розрахований до червня 2023 року з можливістю продовження ще на рік.

Кріштіану вже виступав за «Манчестер Юнайтед» в період з 2003 по 2009 рік, перебравшись туди з лісабонського «Спортінга», в якому починав кар'єру. За «Ювентус» нападник грав з 2018 року. З 2009 до 2018 року Кріштіану виступав за мадридський «Реал».

Сьогодні Роналду в матчі з «Евертоном» (1:1) вийшов на заміну в другому таймі, але не відзначився.

Після семи турів в англійській Прем'єр-лізі «Манчестер Юнайтед» розташовується на другому місці в турнірній таблиці з 14 очками в активі. Стільки ж у лідера «Ліверпуля», у якого є гра в запасі.