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    Кадетська збірна України U-16 перемогла Албанію на Чемпіонаті Європи з баскетболу

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    Кадетська збірна України U-16 - Кадетська збірна України U-16 перемогла Албанію на Чемпіонаті Європи з баскетболу
    Кадетська збірна України U-16

    Українки здобули розгромну перемогу

    Жіноча кадетська збірна України перемогла команду Албанії в третьому матчі групового етапу Чемпіонату Європи в Подгориці. 

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Українська команда розпочала матч з вдалих захисних дій, дозволивши суперницям за стартовий відтинок часу закинути в наше кільце лише 5 балів, проте, атака була не на багато успішніша - в кільці суперника опинилося лише 8 балів.  

    Друга чверть стала дещо результативнішою, а вдалі командні дії дозволили ще на три бали збільшити відрив перед великою перервою. 

    В другій половині матчу все стало на свої місця. Наша команда, яка вважалася сьогодні безсумнівним фаворитом матчу, зуміла налагодити атаку, та продовжувати успішно захищатись.

    Як результат - за останню чверть суперниці набрали знову лише 5 балів, а українська збірна за другу половину - 45.

    Впевнена перемога команди Валерія Жартуна. 

    Чемпіонат Європи U-16

    Жінки. Дивізіон В

    Група D

    Албанія – Україна – 34:66 (5:8, 10:13, 14:23, 5:22)

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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