Кадетська збірна України U-16 перемогла Албанію на Чемпіонаті Європи з баскетболу
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Українки здобули розгромну перемогу
Жіноча кадетська збірна України перемогла команду Албанії в третьому матчі групового етапу Чемпіонату Європи в Подгориці.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Українська команда розпочала матч з вдалих захисних дій, дозволивши суперницям за стартовий відтинок часу закинути в наше кільце лише 5 балів, проте, атака була не на багато успішніша - в кільці суперника опинилося лише 8 балів.
Друга чверть стала дещо результативнішою, а вдалі командні дії дозволили ще на три бали збільшити відрив перед великою перервою.
В другій половині матчу все стало на свої місця. Наша команда, яка вважалася сьогодні безсумнівним фаворитом матчу, зуміла налагодити атаку, та продовжувати успішно захищатись.
Як результат - за останню чверть суперниці набрали знову лише 5 балів, а українська збірна за другу половину - 45.
Впевнена перемога команди Валерія Жартуна.
Чемпіонат Європи U-16
Жінки. Дивізіон В
Група D
Албанія – Україна – 34:66 (5:8, 10:13, 14:23, 5:22)