Кадетська збірна України U-16 перемогла Албанію на Чемпіонаті Європи з баскетболу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кадетська збірна України U-16

Українки здобули розгромну перемогу

Жіноча кадетська збірна України перемогла команду Албанії в третьому матчі групового етапу Чемпіонату Європи в Подгориці.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Українська команда розпочала матч з вдалих захисних дій, дозволивши суперницям за стартовий відтинок часу закинути в наше кільце лише 5 балів, проте, атака була не на багато успішніша - в кільці суперника опинилося лише 8 балів.

Друга чверть стала дещо результативнішою, а вдалі командні дії дозволили ще на три бали збільшити відрив перед великою перервою.

В другій половині матчу все стало на свої місця. Наша команда, яка вважалася сьогодні безсумнівним фаворитом матчу, зуміла налагодити атаку, та продовжувати успішно захищатись.

Як результат - за останню чверть суперниці набрали знову лише 5 балів, а українська збірна за другу половину - 45.

Впевнена перемога команди Валерія Жартуна.

Чемпіонат Європи U-16

Жінки. Дивізіон В

Група D

Албанія – Україна – 34:66 (5:8, 10:13, 14:23, 5:22)