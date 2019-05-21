Канада розгромила Данію на чемпіонаті світу з хокею (відео)



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Початок розгрому поклала шайба П'єра-Люка Дюбуа IIHF

Канадці ще сподіваються посісти перше місце у групі А

Збірна Канади здобула свою п’яту в шести матчах перемогу на 83-му чемпіонаті світу з хокею.

У поєдинку передостаннього туру групового турніру «Кленові листки» впевнено перемогли Данію.

Канада — Данія — 5:0 (3:0. 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 — П’єр-Люк Дюбуа (Маршессо, Марк Стоун), 01:00. 2:0 — Джаред Маккан (Турріс), 06:06. 3:0 — Маршессо (Деймон Сіверсон, Марк Стоун), 08:23. 4:0 — Сем Рейнгарт (Шон Кутюр’є, Тома Шабо, - більш), 33:53. 5:0 — Сем Рейнгарт (Філіпп Майєрс, Сіреллі), 44:34

Воротарі: Картер Гарт (Макензі Блеквуд, 50:56) — Ґалбрайт

Кидки: 34 (17 + 11 + 6) — 24 (8 + 9 + 7)

Штраф: 8 (0 + 8 + 0) — 6 (0 + 6 + 0)

20 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 4 665 глядачів

За тур до фінішу канадці посідають у групі А друге місце. У них 15 очок і відставання від фінів складає один пункт. Сьогодні, 21 травня, Фінляндія о 13:15 зіграє з Німеччиною, а Канада о 21:15 — зі США.

Данія має п’ять очок і не зрушиться з шостого місця незалежно від того, як завершить заключний матч групового турніру сьогодні о 17:15 проти словаків.