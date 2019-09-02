Каспаров назвав фаворита претендентського турніру за право боротися за шахову корону



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Дін Ліжань - фаворит Каспарова Укрінформ

Гаррі Кімович не бачить супершахістів у Європі

13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров висловив думку, що китайський гросмейстер Дін Ліжень має найвищі шанси перемогти в турнірі претендентів.

«Те, як грає зараз Дін, наводить на думку, що матч на першість світу Карлсен – Ліжень може бути цікавим. У Європі зараз талантів суперкалібру немає. Є багато дуже хороших шахістів, приміром, росіянин Артем'єв, - але зрозуміло, що він навіть близько не Маґнус.

Бачу багато молодих, які вийдуть на 2750, може бути, навіть приблизяться до 2800. Але чемпіон світу – це інша категорія. Поки з усіх, хто зараз в обоймі, найбільш вірогідним суперником Маґнуса в матчі уявляється Дін. Хоча поєдинок з Каруаною теж може бути непростим для Маґнуса. У класичні шахи Фабіо грає дуже непогано за будь-якими стандартами, але таке відчуття, що зараз у нього певна криза», - наводять слова Каспарова «Новини шахів».

У поточному рейтингу FIDE Маґнус Карлсен лідирує з 2876 очками. Друге і третє місця посідають американець Фабіано Каруана і Дін Ліжень, у яких 2812 і 2811 бал відповідно.

Турнір претендентів, переможець якого зустрінеться з Карлсеном у матчі за світову шахову корону, відбудеться в першій половині 2020 року. Українці на ньому представлені не будуть.

На минулому тижні Дін Ліжень на супертурнірі в Сент-Луїсі обіграв Карлсена на тай-брейку.