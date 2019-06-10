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    Анна і Марія Музичук перемогли у дев'ятому турі претендентського турніру і піднялися в трійку

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    Анна Музичук перемогла чорними - Анна і Марія Музичук перемогли у дев'ятому турі претендентського турніру і піднялися в трійку
    Анна Музичук перемогла чорними
    Шахова Україна

    Українки вирішили грюкнути дверима

    У столиці Татарстану Казані зіграні партії дев'ятого туру шахового претендентського турніру ФІДЕ.

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    Росіянка Алєксандра Горячкіна перемогла чорними землячку Валентину Гуніну і зміцнила своє лідерство. У неї 7,5 очок і цілих 2,5 пункти відриву від екс-українки, а нині росіянки Єкатєріни Лагно, яка іде другою. Лагно, до слова, зіграла внічию з етнічною росіянкою Алєксандрою Костенюк.

    На третє-четверте місця вийшли українські сестри Музичук. Марія сьогодні перемогла білими китаянку Тань Чжун'ї, а Анна чорними - Нану Дзаґнідзе з Грузії.

    Тепер в обох українок по 4,5 очка. Шанси на перше місце, яке дасть змогу сперечатися за світову шахову корону з чинною її володаркою, Цзюй Веньцзюнь із Китаю, звісно, мізерні. А бути ддругою-третьою стриянкам цілком під силу.

    У десятому турі, 12 червня сестри Музичук зіграють білими: Анна - з Тань Чжун'ї, Марія - з Дзаґнідзе.

    Завершиться претендентський турнір 17 червня.

     Читайте також: Сестри-українки знову розписали нічию на претендентському турнірі з шахів у Росії
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    Марія Музичук шахи Анна Музичук Єкатєріна Лагно Алєксандра Костенюк Тань Чжун'ї
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