Анна і Марія Музичук перемогли у дев'ятому турі претендентського турніру і піднялися в трійку



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Анна Музичук перемогла чорними Шахова Україна

Українки вирішили грюкнути дверима

У столиці Татарстану Казані зіграні партії дев'ятого туру шахового претендентського турніру ФІДЕ.

Росіянка Алєксандра Горячкіна перемогла чорними землячку Валентину Гуніну і зміцнила своє лідерство. У неї 7,5 очок і цілих 2,5 пункти відриву від екс-українки, а нині росіянки Єкатєріни Лагно, яка іде другою. Лагно, до слова, зіграла внічию з етнічною росіянкою Алєксандрою Костенюк.

На третє-четверте місця вийшли українські сестри Музичук. Марія сьогодні перемогла білими китаянку Тань Чжун'ї, а Анна чорними - Нану Дзаґнідзе з Грузії.

Тепер в обох українок по 4,5 очка. Шанси на перше місце, яке дасть змогу сперечатися за світову шахову корону з чинною її володаркою, Цзюй Веньцзюнь із Китаю, звісно, мізерні. А бути ддругою-третьою стриянкам цілком під силу.

У десятому турі, 12 червня сестри Музичук зіграють білими: Анна - з Тань Чжун'ї, Марія - з Дзаґнідзе.

Завершиться претендентський турнір 17 червня.