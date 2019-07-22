Українська шахістка розповіла, чому їздила і буде їздити на змагання в Росію



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Анна Музичук вважає, що якщо не їздити в Росію, треба завершувати кар'єру 24.tv

За словами Анни Музичук, іншого виходу в неї немає

Українська шахістка Анна Музичук розповіла, чому змушена їздити на змагання в Росію. За словами Анни, більшість турнірів відбуваються в Росії, тому пропускати їх недоцільно.

«Розумію обурення людей. Так, Росія напала на нашу країну, йде війна. Боляче, що загинуло стільки українців. Але зрозумійте і мене: Росія - провідна шахова країна, шахи там дуже підтримуються. Президент Міжнародної шахової федерації росіянин. Щороку в Росії проводиться кілька змагань найвищого рівня, там будуть проводитися і надалі», - пояснює Анна.

За її словами, це системне питання, а не питання пропуску одного турніру.

«Якщо ми відмовляємося їздити на змагання в Росію, то можна завершувати професійну кар'єру. З 2014 року ми з Марією їздили в Росію виключно на офіційні змагання. Питання нашої участі в змаганнях на території РФ ми обговорювали з керівництвом області та міста Львова. Вони відповіли, що нас розуміють і сказали: «Їдьте і перемагайте», - розповіла Музичук.

Зауважимо, що у 2015 році сестра Анни Марія Музичук виграла чемпіонат світу в Сочі.

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