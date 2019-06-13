Сестри Музичук зіграли внічию з лідерками і розпрощалися з надіями виграти турнір претенденток



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Анна Музичук може посісти максимум друге місце Шахова Україна

Росіянка Горячкіна для українок вже недосяжна

У столиці Татарстану Казані відбулися партії 11-го туру претендентського турніру ФІДЕ.

Обидві представниці України грали чорними і завершили свої поєдинки внічию: Анна Музичук - з лідеркою Алєксанрою Горячкіною, Марія Музичук - з Єкатєріною Лагно, яка посідає друге місце.

За три тури до завершення турніру перемогти й зіграти за світову шахову корону з китаянкою Цзюй Венцзюнь, Горякіній може завадити лише диво. У неї 8,5 очка з 11-ти можливих. У Лагно - на 2,5 пункти менше. Сестри Музичук залишаються третьою-четвертою. У них - по 5,5 бала.

Завтра, 14 червня, в 12-му турі гратимуть: М. Музичук - Гуніна (РФ), А. Музичук - Лагно, Дзаґнідзе (Грузія) - Костенюк (РФ), Тань Чжун'ї (Китай) - Горячкіна.