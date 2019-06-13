  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сестри Музичук зіграли внічию з лідерками і розпрощалися з надіями виграти турнір претенденток

    • Розсилка
    Анна Музичук може посісти максимум друге місце - Сестри Музичук зіграли внічию з лідерками і розпрощалися з надіями виграти турнір претенденток
    Анна Музичук може посісти максимум друге місце
    Шахова Україна

    Росіянка Горячкіна для українок вже недосяжна

    У столиці Татарстану Казані відбулися партії 11-го туру претендентського турніру ФІДЕ.

    Читайте також

    Обидві представниці України грали чорними і завершили свої поєдинки внічию: Анна Музичук - з лідеркою Алєксанрою Горячкіною, Марія Музичук - з Єкатєріною Лагно, яка посідає друге місце.

    За три тури до завершення турніру перемогти й зіграти за світову шахову корону з китаянкою Цзюй Венцзюнь, Горякіній може завадити лише диво. У неї 8,5 очка з 11-ти можливих. У Лагно - на 2,5 пункти менше. Сестри Музичук залишаються третьою-четвертою. У них - по 5,5 бала.

    Завтра, 14 червня, в 12-му турі гратимуть: М. Музичук - Гуніна (РФ), А. Музичук - Лагно, Дзаґнідзе (Грузія) - Костенюк (РФ), Тань Чжун'ї (Китай) - Горячкіна.

     Читайте також: Навіщо було ганьбитися? Сестри Музичук валяться на турнірі претенденток
    Читайте також
    Марія Музичук шахи Анна Музичук Єкатєріна Лагно Алєксандра Костенюк Тань Чжун'ї
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ