У десятому турі претендентського турніру сестри Музичук не програли. Але цього мало



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Марія Музичук разом із сестрою реально претендують на друге-третє місця. Хоча приїхали за першим Шахова Україна

Українки зберігають місце у трійці найкращих

У столиці Татарстану Казані зіграні партії десятого туру претендентського турніру ФІДЕ.

Обидві представниці України зіграли внічию білими: Анна Музичук - з китаянкою Тань Чжун'ї, Марія Музичук - із Наною Даґнідзе з Грузії.

За чотири тури до завершення змагань перше місце, яке дає змогу сперечатися за світову шахову корону з чинною її володаркою, Цзюй Веньцзюнь із Китаю, посідає росіянка Алєксандра Гарячкіна, котра має вісім очок з десяти можливих. Другою, відстаючи на 2,5 пункта, йде інша представниця РФ Єкатєріна Лагно. Лідерки в десятому турі якраз грали між собою і тез зіграли внічию.

Сестри Музичук мають по п'ять очок і ділять третю-четверту позиції.

В 11-му турі 13 червня зустрічаються: Лагно - Марія Музичук, Горячкіна - Анна Музичук, Гуніна - Дзаґнідзе, Тань Чжун'ї - Костенюк.