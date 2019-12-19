Каталонські сепаратисти ледь не зірвали матч «Барселона» - «Реал» (відео)



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Уболівальники кидали на поле м'ячі під час матчу «Барселона» - «Реал» Твіттер

Суддя зупиняв поєдинок на початку другого тайму

У чемпіонаті Іспанії з футболу «Барселона» та «Реал» зіграли на «Камп Ноу» перенесений матч 10-го туру. Поєдинок переможця не визначив – 0:0. Непримиримі суперники не забили в очному поєдинку вперше за 17 років.

За розкладом матч мав відбутися наприкінці жовтня, однак його перенесли через заворушення в Барселоні, викликані судовим процесом над організаторами сепаратистського референдуму.

Втім і цього разу не обійшлося без напруги. Прихильники відокремлення Каталонії від Іспанії ледь не зірвали поєдинок. На початку другого тайму вони кидали на поле м’ячі, які символізували кулі поліцейських, що розганяли протестувальників.

MAJOR BREAKING: Riot police attacks pro-independence protesters outside the Camp Nou stadium. pic.twitter.com/69WW2tPnfx — Catalans for Yes (@CatalansForYes) December 18, 2019

Арбітр на кілька хвилин зупиняв матч.

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Також сталися заворушення поблизу самого стадіону, де побилися демонстранти з поліцією.