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    Каталонські сепаратисти ледь не зірвали матч «Барселона» - «Реал» (відео)

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    Уболівальники кидали на поле м'ячі під час матчу&nbsp;&laquo;Барселона&raquo; - &laquo;Реал&raquo;&nbsp; - Каталонські сепаратисти ледь не зірвали матч «Барселона» - «Реал» (відео)
    Уболівальники кидали на поле м'ячі під час матчу «Барселона» - «Реал» 
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    Суддя зупиняв поєдинок на початку другого тайму

    У чемпіонаті Іспанії з футболу «Барселона» та «Реал» зіграли на «Камп Ноу» перенесений матч 10-го туру. Поєдинок переможця не визначив – 0:0. Непримиримі суперники не забили в очному поєдинку вперше за 17 років.

    За розкладом матч мав відбутися наприкінці жовтня, однак його перенесли через заворушення в Барселоні, викликані судовим процесом над організаторами сепаратистського референдуму.

    Втім і цього разу не обійшлося без напруги. Прихильники відокремлення Каталонії від Іспанії ледь не зірвали поєдинок. На початку другого тайму вони кидали на поле м’ячі, які символізували кулі поліцейських, що розганяли протестувальників.

    Арбітр на кілька хвилин зупиняв матч.

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    Також сталися заворушення поблизу самого стадіону, де побилися демонстранти з поліцією.

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