УЄФА не виділяє кошти окупованому Криму



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Рішення про виділення коштів кримському футболу затвердили ще 2017 року

УЄФА досі не виділив кошти на підтримку футболу в окупованому російськими загарбниками Криму. Рішення про виділення 2 млн євро для кримського футболу в УЄФА затвердили ще 2017 року, інформує Tribuna.com.

Зазначені кошти мали бути порівно розподілені між Федерацією футболу Криму, яка поновила роботу 2016 року та так званим кримським футбольним союзом з особливим статусом російських окупантів.

Через санкції за окупацію українського півострова футбольні клуби Криму не можуть брати участь в міжнародних змаганнях. Також на окупованому півострові не відбувається будь-яка діяльність під управлінням УЄФА.

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