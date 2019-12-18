  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    УЄФА не виділяє кошти окупованому Криму

    • Розсилка
    Крим - це Україна - УЄФА не виділяє кошти окупованому Криму
    Крим - це Україна
    Фейсбук

    Рішення про виділення коштів кримському футболу затвердили ще 2017 року

    УЄФА досі не виділив кошти на підтримку футболу в окупованому російськими загарбниками Криму. Рішення про виділення 2 млн євро для кримського футболу в УЄФА затвердили ще 2017 року, інформує Tribuna.com.

    Зазначені кошти мали бути порівно розподілені між Федерацією футболу Криму, яка поновила роботу 2016 року та так званим кримським футбольним союзом з особливим статусом російських окупантів.

    Через санкції за окупацію українського півострова футбольні клуби Криму не можуть брати участь в міжнародних змаганнях. Також на окупованому півострові не відбувається будь-яка діяльність під управлінням УЄФА.

     Читайте також: Елітний російський спортсмен збирається змінювати громадянство через санкції WADA
    Крим УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ