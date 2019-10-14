Керівник волинського спорту зник під час рибалки. Його шукають другу добу (фото)



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Олексія Веремійчика не можуть знайти майже дві доби Фото із соцмереж

Вчора пошуки припинилися опівночі, через темноту

Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик зник безвісти під час рибалки на озері Любязь у Любешівському районі.

За повідомленням видання «Волинь», Олексій відпочивав на водоймі разом з дружиною та друзями. Близько першої дня здійнявся сильний вітер і човен перекинувся.

Речник поліції Віктор Гомоль розповів, що після 16-ї години у суботу надійшло повідомлення від медиків, що госпіталізовані троє чоловік з Луцького району, які на озері Любязь рибалили. Їх врятували.

«Була велика хвиля, сильний вітер. Веремійчик вирішив пливти до берега, щоб покликати по допомогу. А ті трималися за човен. рибалки з берега побачили і трьох чоловіків врятували. Веремійчика продовжують шукати. Виїхала слідчо-оперативна група, кінологи», – розповів Віктор Гомоль.

Поліція і місцеві мешканці продовжували пошуки до п’ятої ранку в ніч з суботи на неділю. Впродовж усього наступного дня пошуки продовжувалися, в процесі були задіяні водолази і вертоліт.

Повідомлялося, що станом на 19:00 13 жовтня водолази-рятувальники УДСНС області обстежили близько 20 тисяч квадратних метрів дна під час безпосередніх занурень на озері Люб'язь. Майже 6 гектарів дна водойми обстежили методом тралювання (за допомогою спеціальних тросів та рятувальних човнів). Пошуки ускладнює сильне замулення дна, видимість у воді озера складає не більше одного метра.

Останнє повідомлення від вчорашього дня у «Фейсбуку» о 0:10 гласило: «Нова команда водолазів зайшла на територію, з собаками пройшли ще раз. Наземна операція призупинена до світанку».

Сьогодні зранку активісти збирають групи громадян з ближніх районів, щоб прискорити можливі пошуки.

«Як допомогти? Організовуйте групи, прямо групища, натовпи людей! І всі у село Підкоромілля, обчесувати озеро! Ще треба дрони, максимальна кількість і уся можлива і неможлива техніка, яка може допомогти знайти людину, де б вона не була! Просили вже нікому з них не дзвонити, телефони посідали, нема як зарядити. Якщо маєте нагоду, просто їдьте туди. Беріть людей хто може і їдьте!», - написала Катерина Шкльода.