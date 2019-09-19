У Вінниці чемпіонка світу зі спортивної стрільби провела майстер-клас для школярів



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В рамках Олімпійського тижня у Вінницькій школі-гімназії № 30 провели майстер клас зі спортивної стрільби

Захід відбувся для учнів п’ятих-сьомих класів. Навчала правилам цього виду спорту чемпіонка світу Людмила Василюк.

Про це повідомляють у відділенні Національного Олімпійського комітету України у вінничькій області.

Захід відбувся за підтримки обласного відділення НОК України.

«Олімпійський тиждень проводимо в нашій школі щороку. Цього разу ми організували майстер-клас з аеробіки для старшокласників. Також провели змагання із футболу, перетягування канату, шахів і шашок», – розповіла вчителька школи № 30, керівник шкільного методичного об’єднання вчителів фізкультури Олена Костюк.

Для учнів п’ятих-сьомих класів чемпіонка світу Людмила Василюк і старший тренер збірної області з кульової стрільби Денис Мустафаєв провели майстер-клас. Загалом участь в ньому взяли близько 250 дітей. Тренери розповіли як правильно тримати пневматичну зброю, прицілюватися та стріляти по мішені. При цьому використовувався комп’ютерний тренажер «Скат». Він відображає траєкторію виконання пострілів. Також на ньому видно, як тримається зброя, відбувається прицілювання і натискання на спусковий гачок тощо. Це допомагає тренеру і спрощує його роботу.

«У нашому виді спорту багато чого залежить від психології. На відміну від багатьох інших єдиноборств, стрілець змагається не у складі команди, а в першу чергу веде поєдинок із самим собою. Тому важливо не допускати стресів і хвилювань та вміти заспокоюватися», – пояснює Людмила Василюк.

Вінниця вже має діючого паралімпійського призера – Олексія Денисюка. А незабаром Олег Царьков першим із вінничан дебютує на Олімпійських іграх в Токіо-2020.

«Наші секції – безкоштовні. Зброя та інше приладдя надається. Навіть відрядження на чемпіонати України, Європи і світу стабільно оплачуються», – розповідає чемпіонка Людмила Василюк.

Тренування зі стрільби з пістолета і гвинтівки відбуваються у тирах спорттовариства «Динамо», школи № 27 і Палацу дітей та юнацтва (тел. 067-899-02-56 – Денис Мустафаєв). Зі стрільби з гвинтівки по рухомій мішені – у школі № 22 (тел. 098-927-47-08 – Людмила Василюк). Всі види спортивної стрільби культивуються у обласній профільній спортшколі (тел. 61-16-00).

Джерело: Vinbazar