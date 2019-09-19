Вінницька «Нива» вдома зіграє з «Буковиною»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спортивна подія відбудеться у суботу

21 вересня на Центральному міському стадіоні відбудеться гра 11-го туру чемпіонату України з футболу другої ліги. У Вінниці зустрінуться «Нива» та чернівецька «Буковина. Початок гри о 16:00. Вартість квитків складає 60 гривень.

В суботу, 21 вересня, вінницький ФК «Нива» приймає на власному полі чернівецьку «Буковину». Це буде поєдинок 11-го туру чемпіонату України з футболу (друга ліга).

Початок гри на Центральному міському стадіоні – 16.00. Вартість квитків – 30 гривень.

Вінницька «Нива» в попередньому турі програла на Київщині «Діназу» (Вишгород) – 1:2. І опустилася на останнє місце турнірної таблиці. На цю позиці її відтіснила саме «Буковина», яка вдома переграла «Чайку» (Петропавлівська Борщагівка) - 2:1.

Джерело: Vinbazar