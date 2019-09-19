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    Вінницька «Нива» вдома зіграє з «Буковиною»

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    Вінницька «Нива» вдома зіграє з «Буковиною»

    Спортивна подія відбудеться у суботу

    21 вересня на Центральному міському стадіоні відбудеться гра 11-го туру чемпіонату України з футболу другої ліги. У Вінниці зустрінуться «Нива» та чернівецька «Буковина. Початок гри о 16:00. Вартість квитків складає 60 гривень.

    В суботу, 21 вересня, вінницький ФК «Нива» приймає на власному полі чернівецьку «Буковину». Це буде поєдинок 11-го туру чемпіонату України з футболу (друга ліга).

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    Початок гри на Центральному міському стадіоні – 16.00. Вартість квитків – 30 гривень.

    Вінницька «Нива» в попередньому турі програла на Київщині «Діназу» (Вишгород) – 1:2. І опустилася на останнє місце турнірної таблиці. На цю позиці її відтіснила саме «Буковина», яка вдома переграла «Чайку» (Петропавлівська Борщагівка) - 2:1.

    Джерело: Vinbazar

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