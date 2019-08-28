Київ прийматиме чемпіонат Європи-2020 з олімпійського виду спорту
Український спорт очікує чергова історична подія
Київ прийматиме чемпіонат Європи-2020 з бадмінтону.
Про це укладено угоду між Федерацією бадмінтону України та Європейською Конфедерацією бадмінтону. 28 серпня 2019 року в Олімпійському домі у Києві відбулася церемонія підписання договору про проведення чемпіонату Європи з бадмінтону-2020 у Києві між Федерацією бадмінтону України та Європейською конфедерацією бадмінтону.
У церемонії підписання договору взяли участь президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров, генеральний секретар Європейської Конфедерації бадмінтону Браян Аґербак.
Зауважимо, що перший чемпіонат відбувся в 1968 році. Традиційно змагання визначають найкращих гравців року у жіночій та чоловічій одиночній категоріях, парних та змішаній парній категорії.
Варто відзначити, що чинний чемпіон України Артем Почтарьов увійшов у топ-10 чемпіонату Європи з бадмінтону 2018 року.
В Україні роком народження бадмінтону можна вважати 1960 рік, коли відбувся перший матч між командами міст Львова та Москви.