Київ прийматиме чемпіонат Європи-2020 з олімпійського виду спорту



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Артем Почтарьов уже був у топ-10 чемпіонату Європи Фото з соцмереж

Український спорт очікує чергова історична подія

Київ прийматиме чемпіонат Європи-2020 з бадмінтону.

Про це укладено угоду між Федерацією бадмінтону України та Європейською Конфедерацією бадмінтону. 28 серпня 2019 року в Олімпійському домі у Києві відбулася церемонія підписання договору про проведення чемпіонату Європи з бадмінтону-2020 у Києві між Федерацією бадмінтону України та Європейською конфедерацією бадмінтону.

У церемонії підписання договору взяли участь президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров, генеральний секретар Європейської Конфедерації бадмінтону Браян Аґербак.

Зауважимо, що перший чемпіонат відбувся в 1968 році. Традиційно змагання визначають найкращих гравців року у жіночій та чоловічій одиночній категоріях, парних та змішаній парній категорії.

Варто відзначити, що чинний чемпіон України Артем Почтарьов увійшов у топ-10 чемпіонату Європи з бадмінтону 2018 року.

В Україні роком народження бадмінтону можна вважати 1960 рік, коли відбувся перший матч між командами міст Львова та Москви.