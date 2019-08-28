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    Київ прийматиме чемпіонат Європи-2020 з олімпійського виду спорту

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    Артем Почтарьов уже був у топ-10 чемпіонату Європи - Київ прийматиме чемпіонат Європи-2020 з олімпійського виду спорту
    Артем Почтарьов уже був у топ-10 чемпіонату Європи
    Фото з соцмереж

    Український спорт очікує чергова історична подія

    Київ прийматиме чемпіонат Європи-2020 з бадмінтону.

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    Про це укладено угоду між Федерацією бадмінтону України та Європейською Конфедерацією бадмінтону. 28 серпня 2019 року в Олімпійському домі у Києві відбулася церемонія підписання договору про проведення чемпіонату Європи з бадмінтону-2020 у Києві між Федерацією бадмінтону України та Європейською конфедерацією бадмінтону.

    У церемонії підписання договору взяли участь президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров, генеральний секретар Європейської Конфедерації бадмінтону Браян Аґербак.

    Зауважимо, що перший чемпіонат відбувся в 1968 році. Традиційно змагання визначають найкращих гравців року у жіночій та чоловічій одиночній категоріях, парних та змішаній парній категорії.

    Варто відзначити, що чинний чемпіон України Артем Почтарьов увійшов у топ-10 чемпіонату Європи з бадмінтону 2018 року.

    В Україні роком народження бадмінтону можна вважати 1960 рік, коли відбувся перший матч між командами міст Львова та Москви.

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    спорт Сергій Бубка бадмінтон Артем Почтарьов
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