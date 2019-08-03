На сайті президента з’явилася петиція на підтримку Мінмолодьспорту



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Мінмолодьспорту можуть ліквідувати Мінмолодьспорт

Прохання за три дні підписала безпрецедентно велика кількість людей

На сайті президента України Володимира Зеленського з’явилася петиція за №22/068062-еп з проханням «Зберегти профільне Міністерство молоді та спорту України, не допустити його скорочення, або приєднання до інших міністерств».

Зареєстрував петицію 31 липня радник чинного очільника Мінмолодьспорту Павло Булгак.

«Протягом п’яти останніх років спортсмени, тренери, фахівці у сфері фізичної культури та спорту, молодіжної політики та національно-патріотичного виховання неодноразово заявляли, що ліквідація профільного Міністерства молоді та спорту України, або його реорганізація, шляхом приєднання до інших міністерств – є необдуманим, шкідливим кроком, - написано в повідомленні. – Молодіжна політика та спорт мають залишатися одним з окремих пріоритетних напрямків державної політики України.

Про це свідчить міжнародний досвід та практика країн Європейського сюзу. Так, у сусідній Польщі функціонує Міністерство спорту і туризму. У Франції тривалий час успішно функціонувало Міністерство молоді та спорту. Нещодавно спорт в цій країні виділено в окремий пріоритетний напрямок державної політики в рамках Міністерства спорту Франції. В сусідній Румунії є Міністерство молоді та спорту. У Канаді працює Міністерство спорту та людей з особливими потребами, в Австралії функціонує Міністерство спорту і т.д.

Також існують обґрунтовані побоювання, що ліквідація (реорганізація) Мінмолодьспорту, лише за рік до літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо-2020 – розбалансує сферу і поставить під загрозу підготовку до цих змагань та результат України на них.

Закликаємо Президента України Володимира Зеленського та його партію «Слуга народу» вжити заходів для збереження Міністерства молоді та спорту, як окремого центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику в сферах: фізичної культури та спорту, молодіжної політики, національно-патріотичного виховання».

За понад три доби петицію підписала безпрецедентно велика кількість людей – 48. Серед них – сам Павло Булгак, олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна, очільники Федерацій паверліфтингу, скелетону і спортивних танці Сіражутдін Базаєв, Михайло Гераскевич і Вадим Советченко.