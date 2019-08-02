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    У спортшколі №1 розпочали капітальний ремонт

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    У спортшколі №1 розпочали капітальний ремонт

    У Вінниці розпочалися роботи з капітального ремонту Дитячо-юнацької спортивної школи №1

    Під час ремонтних робіт у спортшколі №1 планують оновити хол, коридори та дверні блоки. Також облаштують новий ґанок з пандусом.

    Про це повідомляє міський голова Вінниці Сергій Моргунов на своїй сторінці у Facebook. 

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    У спортшколі №1 розпочали капітальний ремонт
    У спортшколі №1 розпочали капітальний ремонт
    У спортшколі №1 розпочали капітальний ремонт
    У спортшколі №1 розпочали капітальний ремонт
    У спортшколі №1 розпочали капітальний ремонт

    «Дитячо-юнацька спортшкола №1 змінить свій вигляд. Тут розпочався капітальний ремонт. Оновлять вхід до закладу, хол, коридори, замінять дверні блоки. Облаштують новий ґанок з пандусом. Також адміністрація має ідею, як створити у холі цікаву фотолокацію. У школі культивують чотири види спорту – хокей на траві, художню гімнастику, легку атлетику, настільний теніс. Тут займаються понад 300 юних вінничан. Вихованці школи стають призерами міжнародних та всеукраїнських змагань. Створення комфортних умов у наших ДЮСШ та покращення їх тренувальних баз – напрямок, якому ми приділяємо увагу останні декілька років. До кінця року більш сучасним стане приміщення і спортшколи № 1», - повідомив мер міста.

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