  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Визначилися всі півфіналісти Ліги Європи

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Едінсон Кавані забив 50 голів у єврокубках - Визначилися всі півфіналісти Ліги Європи
    Едінсон Кавані забив 50 голів у єврокубках
    Фото з відкритих джерел

    В боротьбі за трофей залишилися чотири команди, дві з яких – англійські

    У півфіналах єврокубкових турнірів не залишилося жодної німецької команди. Останні представники Бундесліги, «Баварія» та «Боруссія» з Дортмунда, не змогли вийти з чвертьфінальної м’ясорубки в Лізі чемпіонів. Зате аж три клуби представляють англійську Прем’єр-лігу. Два з них, «Манчестер Юнайтед» та «Арсенал», можуть навіть скласти пару фіналістів Ліги Європи.

    Напередодні манкуніанці переграли іспанську «Гранаду» (2:0), а один з голів записав на свій рахунок Едінсон Кавані. Забитий м’яч став для уругвайського нападника 50-м у кар’єрі (87 матчів). Він став першив футболістом Уругваю та четвертим південноамеріканцем (після Ліонеля Мессі, Серхіо Агуеро та Альфредо Ді Стефано), кому підкорився цей рубіж.

    Усі результати чвертьфіналів можна подивитися тут.

    В 1/2 фіналу Ліги Європи зіграють:

    «Манчестер Юнайтед» – «Рома»

    «Вільярреал» – «Арсенал»

    Матчі пройдуть 29 квітня та 6 травня.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Манчестер Юнайтед ФК Рома ФК Арсенал (Лондон) ФК Вільярреал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies