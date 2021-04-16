Визначилися всі півфіналісти Ліги Європи

В боротьбі за трофей залишилися чотири команди, дві з яких – англійські

У півфіналах єврокубкових турнірів не залишилося жодної німецької команди. Останні представники Бундесліги, «Баварія» та «Боруссія» з Дортмунда, не змогли вийти з чвертьфінальної м’ясорубки в Лізі чемпіонів. Зате аж три клуби представляють англійську Прем’єр-лігу. Два з них, «Манчестер Юнайтед» та «Арсенал», можуть навіть скласти пару фіналістів Ліги Європи.

Напередодні манкуніанці переграли іспанську «Гранаду» (2:0), а один з голів записав на свій рахунок Едінсон Кавані. Забитий м’яч став для уругвайського нападника 50-м у кар’єрі (87 матчів). Він став першив футболістом Уругваю та четвертим південноамеріканцем (після Ліонеля Мессі, Серхіо Агуеро та Альфредо Ді Стефано), кому підкорився цей рубіж.

Усі результати чвертьфіналів можна подивитися тут.

В 1/2 фіналу Ліги Європи зіграють:

«Манчестер Юнайтед» – «Рома»

«Вільярреал» – «Арсенал»

Матчі пройдуть 29 квітня та 6 травня.