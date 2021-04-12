Ярославський анонсував появу третьої сили в українському футболі

Бізнесмен займається відродженням харківського «Металіста»

Колишній президент харківського «Металіста» Олександр Ярославський заявив про своє повернення у футбол і разом з ним про відродження легендарного клубу. Плани він розкрив у програмі «Великий футбол».

«Я займаюся поверненням бренду «Металіста» і сподіваюся, що не за горами той час, коли «Метал» переодягнеться в форму «Металіста». Того старого, з 100-річною історією, який зіграв понад 50 ігор в європейських турнірах. І всі ми будемо отримувати задоволення від «Металіста», – каже бізнесмен.

Зазначимо, що «Метал» лідирує в другій лізі і напевно підвищиться в класі.

«У нас існує любовний трикутник: «Металіст», функціонери і вболівальники. Ми не можемо існувати окремо один від одного. «Металіст» повернеться до себе додому. Повернеться і вже ніколи з Харкова не піде. Обіцяю уболівальникам, що бренд «Металіст» я поверну. І я вже думаю, що навіть якщо я не зможу в силу певних обставин займатися клубом, то ми раз і назавжди залишимо «Металіст» міській громаді і зробимо так, щоб «Металіст» ніколи не зникав з Харкова», – розповів Ярославський.

Одним з лідерів першої ліги є «Металіст-1925». Але бізнесмен до цього клубу відношення не має.

«Метал» – це сходинка до «Металісту». Відносно «Металіста-1925» – я поважаю цих хлопців, які створили цю команду і нею займаються.

Я спілкуюся з усіма. Я говорив і з Рінатом Ахметовим, і з Ігорем Суркісом, і з Андрієм Павелко. Усім потрібен суперник. Потрібна та команда, яка буде подразником і буде створювати певні умови для прогресу», – підсумував Ярославський.

Свого часу Ярославський продав «Металіст» Сергію Курченку, який після Революції гідності втік до Москви і розвалив команду.



