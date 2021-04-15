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    Збірна України з футзалу зіграє в фіналі Євро-2022

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    Завдяки перемогам над Данією українці зіграють на Євро-2022 - Збірна України з футзалу зіграє в фіналі Євро-2022
    Завдяки перемогам над Данією українці зіграють на Євро-2022
    Фото з відкритих джерел

    Українська команда потрапила до числа найкращих з другого місця

    Попри скасування останнього матчу відбору Євро-2022 з футзалу між збірними України та Албанії через неможливість прильоту суперників до Запоріжжя, наша команда посіла друге місце в своїй відбірній групі і стала учасником фінального турніру.

    Після двох перемог над Данією в Запоріжжі (6:2 та 8:2) синьо-жовті гарантували собі другу сходинку у квартеті. На цьому квітневий збір для підопічних Олександра Косенка було завершено, оскільки гру Україна — Албанія, заплановану на 11 квітня, було скасовано.

    У рейтингу команд, які посіли другі місця, українці з 9 очками розташувалися на шостій позиції. Напряму на чемпіонат Європи потрапили шість найкращих других команд із восьми, тоді як дві найгірші зіграють між собою в плей-офф.

    Відзначимо, що українці двічі поступилися збірній Хорватії.

    Фінальний турнір відбудеться з 9 cічня по 6 лютого 2022 року в Амстердамі.

    Вийшли до фінального турніру: Нідерланди (господар), Хорватія, Україна, Грузія, Азербайджан, Словаччина, Боснія і Герцеговина, Казахстан, Іспанія, Словенія, Італія, Фінляндія, Росія, Португалія, Польща.

    Стикові матчі кваліфікації між білорусами та сербами відбудуться 14—17 листопада 2021 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи футзал
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