Київ у 2019 році прийме чемпіонат Європи й Африки з вейкбордингу
- 26 Квiтня, 08:56
-
Розсилка
Коли точно відбудеться турнір, наразі невідомо
Міжнародна федерація воднолижного спорту та вейкбордингу (IWWF) підтвердила проведення чемпіонату Європи й Африки з вейкбордингу у 2019 році у столиці України.
Про це повідомив віце-президент Федерації воднолижного спорту та вейкбордингу України Денис Копилов.
«Проведення чемпіонату заплановано на серпень наступного року. Точні дати планується визначити протягом найближчих тижнів», - сказав він.
Копилов нагадав, що Київ вперше провів такий чемпіонат 22-26 серпня 2012 року урайоні Оболонської набережної.
У ньому взяли участь взяли 133 спортсмена з 19-ти країн, а Україна завоювала одну золоту та чотири бронзові медалі.
За його словами, організаторами чемпіонату у наступному році, крім національної федерації, виступають також клуби.
У межах підготовки до цієї події у 2018 році заплановано проведення у Києві чемпіонату України з вейкбордингу, першості з водних лиж і змагання з вейксерфу.
Копилов також зазначив, що у 2020 році Україна прийме ще одне міжнародне воднолижне змагання – чемпіонат світу з воднолижного спорту серед студентів у Дніпрі.
Джерело: Інтерфакс-Україна