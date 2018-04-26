Київ у 2019 році прийме чемпіонат Європи й Африки з вейкбордингу

Коли точно відбудеться турнір, наразі невідомо

Міжнародна федерація воднолижного спорту та вейкбордингу (IWWF) підтвердила проведення чемпіонату Європи й Африки з вейкбордингу у 2019 році у столиці України. Про це повідомив віце-президент Федерації воднолижного спорту та вейкбордингу України Денис Копилов. «Проведення чемпіонату заплановано на серпень наступного року. Точні дати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коли точно відбудеться турнір, наразі невідомо

Міжнародна федерація воднолижного спорту та вейкбордингу (IWWF) підтвердила проведення чемпіонату Європи й Африки з вейкбордингу у 2019 році у столиці України.

Про це повідомив віце-президент Федерації воднолижного спорту та вейкбордингу України Денис Копилов.

«Проведення чемпіонату заплановано на серпень наступного року. Точні дати планується визначити протягом найближчих тижнів», - сказав він.

Копилов нагадав, що Київ вперше провів такий чемпіонат 22-26 серпня 2012 року урайоні Оболонської набережної.

У ньому взяли участь взяли 133 спортсмена з 19-ти країн, а Україна завоювала одну золоту та чотири бронзові медалі.

За його словами, організаторами чемпіонату у наступному році, крім національної федерації, виступають також клуби.

У межах підготовки до цієї події у 2018 році заплановано проведення у Києві чемпіонату України з вейкбордингу, першості з водних лиж і змагання з вейксерфу.

Копилов також зазначив, що у 2020 році Україна прийме ще одне міжнародне воднолижне змагання – чемпіонат світу з воднолижного спорту серед студентів у Дніпрі.

Джерело: Інтерфакс-Україна