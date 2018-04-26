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    Київ у 2019 році прийме чемпіонат Європи й Африки з вейкбордингу

    Коли точно відбудеться турнір, наразі невідомо
    Міжнародна федерація воднолижного спорту та вейкбордингу (IWWF) підтвердила проведення чемпіонату Європи й Африки з вейкбордингу у 2019 році у столиці України. Про це повідомив віце-президент Федерації воднолижного спорту та вейкбордингу України Денис Копилов. «Проведення чемпіонату заплановано на серпень наступного року. Точні дати
    • 26 Квiтня, 08:56
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    Коли точно відбудеться турнір, наразі невідомо

    Міжнародна федерація воднолижного спорту та вейкбордингу (IWWF) підтвердила проведення чемпіонату Європи й Африки з вейкбордингу у 2019 році у столиці України.

    Про це повідомив віце-президент Федерації воднолижного спорту та вейкбордингу України Денис Копилов.

    «Проведення чемпіонату заплановано на серпень наступного року. Точні дати планується визначити протягом найближчих тижнів», - сказав він.

    Копилов нагадав, що Київ вперше провів такий чемпіонат 22-26 серпня 2012 року урайоні Оболонської набережної.

    У ньому взяли участь взяли 133 спортсмена з 19-ти країн, а Україна завоювала одну золоту та чотири бронзові медалі.

    За його словами, організаторами чемпіонату у наступному році, крім національної федерації, виступають також клуби.

    У межах підготовки до цієї події у 2018 році заплановано проведення у Києві чемпіонату України з вейкбордингу, першості з водних лиж і змагання з вейксерфу.

    Копилов також зазначив, що у 2020 році Україна прийме ще одне міжнародне воднолижне змагання – чемпіонат світу з воднолижного спорту серед студентів у Дніпрі.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Київ чемпіонат Європи водні види спорту
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