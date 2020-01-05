Київське «Динамо» попрощалося зі своїм найскандальнішим футболістом



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Несподіваний поворот у кар'єрі Дениса Гармаша Фото із соцмереж

Денис Гармаш відіграв за киян 11 років

29-річний пів оборонець команди київського «Динамо» Денис Гармаш продовжить кар'єру у турецькому «Різеспорі». Про це у себе в Twitter повідомив турецький журналіст Ертан Сюзґун.

Клуб орендував киянина гравця до кінця сезону – 30 червня 2020 року. Зазначимо, що до цієї дати діє і його угода з киянами.

Денис Гармаш – найдосвідченіший гравець сучасного «Динамо». За основу киян Денис почав грати ще за тренерства Юрія Сьоміна, у сезоні-2009/2010. До того він став чемпіоном Європи у складі юнацької збірної України.

З динамівцями Гармаш по два рази вигравав чемпіонат і Кубок України, чотири рази ставав володарем Суперкубка. В певні періоди Денис за грою виглядав лідером команди, але проявити себе сповна пів оборонцеві заважала нестриманість і непростий характер.

У поточному сезоні Гармаш провів 20 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що за «Різеспор» виступає ще один колишній гравець «Динамо» Микола Морозюк.