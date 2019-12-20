Екстренер «Динамо» Хацкевич очолив російський клуб



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Олександр Хацкевич та Максим Шацьких знову працюватимуть разом

Російський «Ротор» оголосив про призначення Олександра Хацкевича головним тренером команди. Про це інформує офіційний сайт волгоградської команди.

Хацкевич приступить до виконання своїх обов'язків 12 січня, на першому зборі в Туреччині. У його штаб увійдуть старший тренер Максим Шацьких, тренер з фізпідготовки Віталій Шпанюк і тренер воротарів Віталій Варивончик.

Останнім місцем роботи Хацкевича було київське «Динамо», звідки його звільнили після поразки від «Брюґґе» в кваліфікації Ліги чемпіонів у серпні. Разом з Хацкевичем «Динамо» залишив і Шацьких.

Олександр Хацкевич також працював з юнацькою та національною збірними Білорусі та «Вітебськом».

«Ротор» є лідером першості російської Футбольної національної ліги. В активі команди 52 очки в 25 матчах, «Ротор» на один бал випереджає московське «Торпедо» і на два - підмосковні «Хімки».

Наступний матч в рамках чемпіонату команда проведе з «Нафтохіміком». Зустріч відбудеться 9 березня 2020 року.