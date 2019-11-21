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    Скотч. Спорт

    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото

    • Розсилка
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото

    «Жінки по своїй натурі зміючки з янгельським лицем. Кожна зміючка по-своєму»

    Дружина екскапітана київського «Динамо», а нині гравця турецького «Різеспора», Миколи Морозюка Ірина не припиняє тішити своїх шанувальників в соціальних мережах спокусливим фото.

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    на весь екран згорнути
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото
    Ірина Морозюк: татуйована дружина екскапітана «Динамо», яка шокує своїми відвертими фото

    Варто зазначити, що сторінка пані Морозюк в Instagram має близько 40 тисяч підписників, а відверті світлини Ірини збирають тисячі схвальних відгуків від поціновувачів вроди дружини екскапітана «Динамо».

    Також Ірина відома тим, що ніколи не лізе за словом в кишеню.

    «Жінки по своїй натурі зміючки з янгельським обличчям. Кожна зміючка по-своєму», - стверджує Ірина.

    Нагадаємо, що Ірина Морозюк стала відомою після того, як захистилася за свого чоловіка після одного із провальних матчів у складі «Динамо».

    «Вболівальники – це ті люди, які при будь-якому результаті гри люблять і підтримують свою команду, а не такі лайноміси, які поливають брудом , - написала тоді Ірина в Instagram. - Сидять невдахи і міркують, куди треба бити. Хоч один з вас нехай вийде і з ста разів жодного разу м'яч не зупинить. Ви відкривайте ваші роти на рівні ширінки. А хто там Морозюку привіт передає,  я-то передам. Зроблю тобі такий подарунок. Тільки ти живи і не забувай, що ти втричі дешевше його рваного бутса».


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