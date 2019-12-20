Проти форварда «Динамо» провадиться антидопінгове розслідування



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Артем Бесєдін dynamo.kiev.ua

Нападник Артем Бесєдін не пройшов допінг-тест після матчу Ліги Європи проти «Мальме»

Проти нападника київського «Динамо» Артема Бесєдіна провадиться антидопінгове розслідування. Футболіст, ймовірно, провалив допінг-тест після гостьового матчу групового етапу Ліги Європи проти шведського «Мальме» (3:4).

Про факт розслідування повідомила пресслужба київського клубу. Більш детальну інформацію «Динамо» наразі не надає.

Нагадаємо, після поразки від «Мальме» кияни зіграли в заключному поєдинку групового етапу Ліги Європи вдома внічию проти швейцарського «Лугано» та вилетіли з єврокубків.