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    Проти форварда «Динамо» провадиться антидопінгове розслідування

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    Артем Бесєдін - Проти форварда «Динамо» провадиться антидопінгове розслідування
    Артем Бесєдін
    dynamo.kiev.ua

    Нападник Артем Бесєдін не пройшов допінг-тест після матчу Ліги Європи проти «Мальме»

    Проти нападника київського «Динамо» Артема Бесєдіна провадиться антидопінгове розслідування. Футболіст, ймовірно, провалив допінг-тест після гостьового матчу групового етапу Ліги Європи проти шведського «Мальме» (3:4).

    Про факт розслідування повідомила пресслужба київського клубу. Більш детальну інформацію «Динамо» наразі не надає.

    Нагадаємо, після поразки від «Мальме» кияни зіграли в заключному поєдинку групового етапу Ліги Європи вдома внічию проти швейцарського «Лугано» та вилетіли з єврокубків.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ допінг ФК «Динамо» Артем Бесєдін
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