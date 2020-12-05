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    Київське «Динамо» в меншості перемогло «Маріуполь» і втримало перевагу над «Шахтарем»

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    Віктор Циганков забив свій шостий м'яч у сезоні - Київське «Динамо» в меншості перемогло «Маріуполь» і втримало перевагу над «Шахтарем»
    Віктор Циганков забив свій шостий м'яч у сезоні
    Світлина - UkrBall

    Динамівці провели в меншості понад півматчу

    Команда київського «Динамо» в запеклій боротьбі здолала у рамках 12-го туру української футбольної Прем’єр-ліги «Маріуполь» - 2:0.

    Оскільки «Шахтар» вже остаточно обжився на НСК «Олімпійський» і також сьогодні, 5 грудня, проводив на головній спортивній арені країни «Ммнай», номінально виїзний, а насправді домашній поєдинок кияни містера Луческу проводили на стадіоні імені Лобановського.

    Коли Денис Гармаш на шостій хвилині відкрив рахунок, здавалося, що «Динамо» здобуде легку перемогу.

    Але не тут то було. Наприкінці першого тайму воротар Руслан Нещерет отримав вилучення. Відповідно понад півматчу «Динамо» грало в меншості. Але попри це не лише втримало перевагу в протистоянні з грізним опонентом. В кінцівці другого тайму другий м’яч забив Віктор Циганков.

    Дмитро Топалов відіграв один м’яч незадовго до фінального свистка – 2:1.

    Натомість «Шахтар» переміг «Минай» 5:1. До 29-ї хвилини донеччани забили тричі – у власні ворота м’яч зрізав Олег Допілка, ще по голу на рахунку Фернандо і Манора Соломона. Незадовго до перерви Анатолій Нурієв один м’яч відіграв, але невдовзі після поновлення гри Микола Матвієнко знову довів перевагу «гірників» до трьох м’ячів. Остаточний підсумок другим у матчі автоголом встановив Максим Лопирьонок.

    Таким чином, зберігши триочковий гандикап над «Шахтарем» на внутрішній арені, містер Луческу готується до «фіналу» в групі Ліги чемпіонів проти угорського «Ференцвароша». 

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга ФК «Маріуполь» Віктор Циганков Мірча Луческу Манор Соломон Микола Матвієнко Денис Гармаш Фернандо ФК «Минай» Руслан Нещерет Дмитро Топалов Анатолій Нурієв Максим Лопирьонок Олег Допілка
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