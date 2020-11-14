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    Україна програла Німеччині в Лізі націй (відео)

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    Тімо Вернер і Леон Ґорецка - головні герої матчу - Україна програла Німеччині в Лізі націй (відео)
    Тімо Вернер і Леон Ґорецка - головні герої матчу
    Світлина - Soccerstand

    Наша команда відкрила рахунок у матчі

    Національна збірна України програла в матчі п’ятого туру Ліги націй команді Німеччини. Підопічні Андрія Шевченка відкрили рахунок у матчі, але ще в першому таймі пропустили двічі.

    Збірна Німеччини – збірна України – 3:1

    Голи: 0:1 – Роман Яремчук (12). 1:1 – Лерой Сане (23). 2:1 – Тімо Вернер (33). 3:1 – Тімо Вернер (64)

    Німеччина: Мануель Нойєр (к) – Ніклас Зюле, Роберт Кох, Антоніо Рюдіґер – Маттіас Ґінтер, Леон Ґорецка, Ількай Ґюндоґан, Філіпп Макс – Серж Ґнабрі, Тімо Вернер (Юліан Брандт, 76), Лерой Сане (Джан-Лука Вальдшмідт, 86). Тренер – Йоахім Льов

    Україна: Андрій П’ятов (к) – Юхим Конопля, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Едуард Соболь – Руслан Малиновський, Тарас Степаненко (Євген Макаренко, 69), Олександр Зінченко (Ігор Харатін, 86) – Марлос, Роман Яремчук (Жуніор Мораєш, 75), Олександр Зубков (Богдан Михайличенко, 75). Тренер – Андрій Шевченко

    Судді: Овідіу Гацеґан – Октавіу Шовре, Себастьян Ґеорґе (всі – Румунія)

    Попередження: Рюдіґер (29) – Малиновський (44)

    14 листопада. Ляйпціґ. Red Bull Arena. Без глядачів

    Після доволі нервового дебюту, коли в України кілька разів провалювався правий фланг оборони, наша команда провела гарний випад по місцю правого півсереднього. Олександр Зубков, увірвавшись до карної зони, в оточенні трьох оборонців відкинув м’яч на Яремчука, а Роман ударом сходу вразив верхній кут воріт Мануеля Нойєра – 0:1.

    Відкривши рахунок, українці заграли спокійніше. Найперше тому, що Юхимові Коноплі на правому фланзі більше допомагав вінґер Марлос. Втім, німці знайшли свої шанси з іншого флангу. В обох голах більшою чи меншою мірою винен Олександр Зінченко. Спершу лідер нашої збірної програв єдиноборство в середині поля, після чого Леон Ґорецка кинув у прорив Лероя Сане, а той справа вразив дальній кут воріт Андрія П’ятова – 1:1.

    Через десять хвилин Зінченко не встиг за Ґорецкою після передачі Роберта Коха за спини українським оборонцям у межі карної зони. Як наслідок, Леон віддав, а Тімо Вернер вразив практично порожні ворота – 2:1.

    Крім того, Зінченко втратив два прекрасних моменти зрівняти рахунок. Наприкінці першого тайму Олександр, опинившись перед воротами, незграбно обробив м’яч, а на початку другої половини влучив у стійку.

    Надалі ж німці мали більше шансів збільшити рахунок, ніж українці вирівняти ситуацію. Лише Серж Ґнабрі, опиняючись на забійних позиціях, пробачив нашу команду двічі.

    А забив на 64-й хвилині, замкнувши передачу Маттіаса Ґінтера справа, Тімо Вернер – 3:1.

    В іншому матчі нашого квартету Швейцарія та Іспанія зіграли внічию 1:1. Відкрив рахунок на 24-й хвилині швейцарець Ремо Фройлер. У другому таймі іспанці перед тим як відігратися не реалізували два пенальті. Причому обидва рахи промахнувся Серхіо Рамос. Але врешті за хвилину до завершення основного часу Херард Морено зробив рахунок 1:1.

    Таким чином, Німеччина повернула собі перше місце в групі. У «Бундесманшафту» дев’ять очок. То на очко більше, ніж у Іспанії. В заключному турі опоненти зіграють між собою на полі іспанців. А Україна того ж дня, 17 листопада, сперечатиметься у виїзному матчі зі швейцарцями за право залишитися в елітному ешелоні Ліги націй. Наразі в України шість очок, у Швейцарії – три.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Олександр Зінченко Ліга націй Руслан Малиновський Марлос Богдан Михайличенко Микола Матвієнко Едуард Соболь Роман Яремчук Олександр Зубков Лерой Сане Серж Ґнабрі Леон Ґорецка Йоахім Льов Тімо Вернер Роберт Кох
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