Україна програла Німеччині в Лізі націй (відео)

Наша команда відкрила рахунок у матчі

Національна збірна України програла в матчі п’ятого туру Ліги націй команді Німеччини. Підопічні Андрія Шевченка відкрили рахунок у матчі, але ще в першому таймі пропустили двічі.

Збірна Німеччини – збірна України – 3:1

Голи: 0:1 – Роман Яремчук (12). 1:1 – Лерой Сане (23). 2:1 – Тімо Вернер (33). 3:1 – Тімо Вернер (64)

Німеччина: Мануель Нойєр (к) – Ніклас Зюле, Роберт Кох, Антоніо Рюдіґер – Маттіас Ґінтер, Леон Ґорецка, Ількай Ґюндоґан, Філіпп Макс – Серж Ґнабрі, Тімо Вернер (Юліан Брандт, 76), Лерой Сане (Джан-Лука Вальдшмідт, 86). Тренер – Йоахім Льов

Україна: Андрій П’ятов (к) – Юхим Конопля, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Едуард Соболь – Руслан Малиновський, Тарас Степаненко (Євген Макаренко, 69), Олександр Зінченко (Ігор Харатін, 86) – Марлос, Роман Яремчук (Жуніор Мораєш, 75), Олександр Зубков (Богдан Михайличенко, 75). Тренер – Андрій Шевченко

Судді: Овідіу Гацеґан – Октавіу Шовре, Себастьян Ґеорґе (всі – Румунія)

Попередження: Рюдіґер (29) – Малиновський (44)

14 листопада. Ляйпціґ. Red Bull Arena. Без глядачів

Після доволі нервового дебюту, коли в України кілька разів провалювався правий фланг оборони, наша команда провела гарний випад по місцю правого півсереднього. Олександр Зубков, увірвавшись до карної зони, в оточенні трьох оборонців відкинув м’яч на Яремчука, а Роман ударом сходу вразив верхній кут воріт Мануеля Нойєра – 0:1.

Відкривши рахунок, українці заграли спокійніше. Найперше тому, що Юхимові Коноплі на правому фланзі більше допомагав вінґер Марлос. Втім, німці знайшли свої шанси з іншого флангу. В обох голах більшою чи меншою мірою винен Олександр Зінченко. Спершу лідер нашої збірної програв єдиноборство в середині поля, після чого Леон Ґорецка кинув у прорив Лероя Сане, а той справа вразив дальній кут воріт Андрія П’ятова – 1:1.

Через десять хвилин Зінченко не встиг за Ґорецкою після передачі Роберта Коха за спини українським оборонцям у межі карної зони. Як наслідок, Леон віддав, а Тімо Вернер вразив практично порожні ворота – 2:1.

Крім того, Зінченко втратив два прекрасних моменти зрівняти рахунок. Наприкінці першого тайму Олександр, опинившись перед воротами, незграбно обробив м’яч, а на початку другої половини влучив у стійку.

Надалі ж німці мали більше шансів збільшити рахунок, ніж українці вирівняти ситуацію. Лише Серж Ґнабрі, опиняючись на забійних позиціях, пробачив нашу команду двічі.

А забив на 64-й хвилині, замкнувши передачу Маттіаса Ґінтера справа, Тімо Вернер – 3:1.

В іншому матчі нашого квартету Швейцарія та Іспанія зіграли внічию 1:1. Відкрив рахунок на 24-й хвилині швейцарець Ремо Фройлер. У другому таймі іспанці перед тим як відігратися не реалізували два пенальті. Причому обидва рахи промахнувся Серхіо Рамос. Але врешті за хвилину до завершення основного часу Херард Морено зробив рахунок 1:1.

Таким чином, Німеччина повернула собі перше місце в групі. У «Бундесманшафту» дев’ять очок. То на очко більше, ніж у Іспанії. В заключному турі опоненти зіграють між собою на полі іспанців. А Україна того ж дня, 17 листопада, сперечатиметься у виїзному матчі зі швейцарцями за право залишитися в елітному ешелоні Ліги націй. Наразі в України шість очок, у Швейцарії – три.