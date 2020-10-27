Сергій Стаховський: Реброву не хотілося такого жеребу, бо що «Динамо», що «Ференцварош» – його клуби

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Сергій Ребров і Сергій Стаховський є кумами Світлина із соцмереж

Провідний тенісист України – про протистояння улюбленої команди з командою, яку очолює його кум

Найсильніший тенісист України Сергій Стаховський в інтерв’ю «Главкому» поділився своїм баченням напередодні протистояння угорського «Ференцвароша» і київського «Динамо» в Лізі чемпіонів.

Сергій завжди підкреслював, що є прихильником «Динамо», але оскільки живе в Будапешті, то часто спілкується з тренером «Ференцвароша» Сергієм Ребровим, який є його кумом.

«З того часу, як Сергій переїхав у Будапешт, ми багато спілкуємося, наші родини дуже багато часу проводять разом, - каже Стаховський. - На матчі «Ференцвароша» приходжу, щоб підтримати Реброва і його команду. Час є, бо через пандемію багато часу проводжу вдома. Раніше з постійними роз’їздами на футбол навпаки часу бракувало. Так, у тих місцях, де ми виступаємо, організатори пропонують відвідати матчі за участю «Барселони», «Реалу» чи «ПСЖ». Але мене це не вельми захоплює, бо коли немає емоційної прив’язки до клубу, переглядати його матчі не цікаво.

А в «Ференцвароші» я не тільки з Ребровим знайомий. У мене гарні стосунки також з двома українськими гравцями Ігорем Харатіним та Олександром Зубковим. Ігор з дружиною вже був у мене вдома. Намагаюся підтримувати наших хлопців, бо розумію, як їм важко адаптуватися до нової країни. Хоча загалом знайомий зі всіма гравцями «Ференцвароша». Під час пандемії я з ними провів чимало часу. Можу сказати, що нині в будапештському клубі в мене знайомих більше, ніж у рідному «Динамо». З киян знаємося з Сергієм Сидорчуком, Георгієм Бущаном. Але набагато менше, ніж з представниками угорської команди. В Києві я буваю набагато рідше».

Стаховський згадує, що жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів, куди «Ференцварош» пробився вперше за останніх 25 років, він дивився у компанії з Ребровим.

«Наші діти у цей час займалися, а ми в Youtube переглядали трансляцію, - каже тенісист. – Як на мене, Реброву не хотілося такого жеребу. Бо що «Динамо», що «Ференцварош» – його клуби. Сергієві напередодні очних поєдинків буде важко психологічно. Крім того, група, в яку потрапили команди – дуже важка (ще два представники квартету – італійський «Ювентус» та іспанська «Барселона» – «Главком»). Там були значно простіші варіанти і оскільки «Ференцварош» знаходився під час жеребкування в останньому кошику, Ребров їх бачив. Проте дійшло до іронічного сміху, коли в кінці жеребкування залишилося дві групи і в одній був «Шахтар», а в іншій «Динамо».

Стаховський також поділився своїм баченням успішності Реброва-тренера на чолі «Ференцвароша».

«Сергій – дуже професійна людина, - говорить спортсмен. – Він дуже відповідально ставиться до праці і результати це відображають. Реброву ніхто не закине тим, що він досяг чогось, бо накупив якісних футболістів. В основному «Ференцварош» доукомплектовувався вільними агентами. Єдине підсилення – Зубков, який спершу грав на правах оренди і якого клуб потім викупив у «Шахтаря». В решті команда, по суті, залишилася такою, якою була до приходу Сергія. Більше того, вона навіть очистилася від кількох гравців, які були, на погляд керівництва клубу, ключовими. Боде, Ланцафаме – то були футболісти, які багато забивали, відігрували найважливіші ролі у «Ференцвароші» тривалий час».

«Ференцварош» прийме «Динамо» в рамках другого туру групового турніру Ліги чемпіонів завтра, 28 жовтня. У першому турі обидві команди програли: «Динамо» - «Ювентусу», «Ференцварош» - «Барселоні».