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    Перед поновленням чемпіонату України в лазареті перебуває 15 футболістів «Динамо». Список

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    Мірча Луческу й надалі має чимало кадрових проблем - Перед поновленням чемпіонату України в лазареті перебуває 15 футболістів «Динамо». Список
    Мірча Луческу й надалі має чимало кадрових проблем
    Світлина - Чемпионат.com

    П’ятеро гравців травмовані, решта перебувають на самоізоляції

    Прес-служба команди київського «Динамо» повідомила, що станом на п'ятницю, 20 листопада, кількість футболістів, які не можуть зіграти в найближчому матчі, досягла 15-ти осіб.

    До травмованих Микити Бурди, Олександра Тимчика, Володимира Костевича додалися Назарій Русин (операція на ключиці) і Томаш Кендзьора (травма гомілкостопа в матчі за збірну Польщі).

    Унаслідок позитивних ПРЛ-тестів, а також необхідного відновлювального періоду після їх здачі, чиї тести показали негативний результат, не можуть грати Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Жерсон Родріґес, Олександр Сирота, Міккель Дуелунн, Денис Попов, Руслан Нещерет, Богдан Леднєв, Артем Шабанов, Олександр Андрієвський.

    Найближчий матч «Динамо» повинне зіграти в суботу, 21 листопада, проти «Інгульця» в рамках 10 туру української Прем’єр-ліги. Наступного тижня біло-сині зустрінуться з «Барселоною» в Лізі чемпіонів.

    Нагадаємо, що раніше самоізоляцію після позитивних тестів відбували голкіпери Бущан та Бойко, оборонці Миколенко та Караваєв, півоборонець Шапаренко та нападник Супряга.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга Віктор Циганков Володимир Костевич Сергій Сидорчук Назарій Русин Олександр Тимчик Артем Шабанов Микита Бурда Міккель Дуелунн Томаш Кендзьора Денис Попов Олександр Андрієвський Богдан Леднєв Жерсон Родріґес Руслан Нещерет Олександр Сирота коронавірус
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