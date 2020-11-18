Оборонець київського «Динамо» переніс операцію

Олександр Тимчик пов'язаний з київським клубом контрактом до 2024 року

Олександр Тимчик цьогоріч вже не зіграє

Правий оборонець команди київського «Динамо» й національної збірної України Олександр Тимчик вчора був прооперований в одній із клінік іспанського міста Барселона.

Футболісту провели операцію на сухожиллі привідних м'язів. Хірургічне втручання пройшло успішно, гравця переведено до загальної палати, його самопочуття задовільне.

Орієнтовний термін реабілітації становить шість тижнів. Таким чином, у першій частині сезону Тимчик більше не зіграє.

Зауважимо, що Олександр повернувся в команду цьогоріч улітку з луганської «Зорі», де виступав на правах оренди. Під керівництвом Мірчі Луческу Тимчик став гравцем основного складу і отримав запрошення з лав національної збірної України.

Ще перед орендою в «Зорю», у серпні 2019 року Олександр підписав з «Динамо» новий контракт, розрахований на п'ять років.