Київське «Динамо» випустить свої біткоїни

Цифрові токени можна буде застосовувати при розрахунках на стадіоні та цифровому торговельному майданчику

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) планує збільшити прибуток за рахунок випуску криптовалюти для фанів, за яку можна буде придбати низку товарів і послуг клубу.

Для цього столичний клуб залучив блокчейн-компанію Moonwalk, яка допоможе «Динамо» створити спортивну цифрову екосистему для кращої взаємодії з фан-спільнотою, повідомляє Business wire.

Така система дозволить підвищити прибутки клубу в умовах зачинених футбольних стадіонів у період пандемії. Окрім безпосередньо «Динамо» до системи доєднаються також партнери та спонсори клубу. ЇЇ запуск планується на початку 2021 року.

«Допомога Moonwalk у впровадженні цифрової валюти для наших шанувальників гарантує, що ми можемо легко залучити більше вболівальників. Ми дуже раді можливості запропонувати нашим фанам надзвичайні переваги, які створюють більшу залученість, а також покращують монетизацію протягом року», - зазначив власник київського «Динамо» Ігор Суркіс.

Цифрові токени можна буде застосовувати при розрахунках на стадіоні та цифровому торговельному майданчику, а також дозволить фанам заробляти їх від взаємодії з командою. Наприклад, їх можна буде отримати завдяки активності в соцмережах.

Також буде створена інтеграція з системою мобільних платежів для розрахунків як онлайн, так і офлайн. Для кращого залучення вболівальників, клуб надасть доступ до низки заходів клубу та брендованих товарів, розрахунок за які можливий лише цифровими токенами.