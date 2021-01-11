  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київське «Динамо» випустить свої біткоїни

    • Розсилка
    Ігор Михайлович Суркіс - Київське «Динамо» випустить свої біткоїни
    Ігор Михайлович Суркіс
    Світлина - UA-Футбол

    Цифрові токени можна буде застосовувати при розрахунках на стадіоні та цифровому торговельному майданчику

    Футбольний клуб «Динамо» (Київ) планує збільшити прибуток за рахунок випуску криптовалюти для фанів, за яку можна буде придбати низку товарів і послуг клубу.

    Для цього столичний клуб залучив блокчейн-компанію Moonwalk, яка допоможе «Динамо» створити спортивну цифрову екосистему для кращої взаємодії з фан-спільнотою, повідомляє Business wire.

    Така система дозволить підвищити прибутки клубу в умовах зачинених футбольних стадіонів у період пандемії. Окрім безпосередньо «Динамо» до системи доєднаються також партнери та спонсори клубу. ЇЇ запуск планується на початку 2021 року.

    «Допомога Moonwalk у впровадженні цифрової валюти для наших шанувальників гарантує, що ми можемо легко залучити більше вболівальників. Ми дуже раді можливості запропонувати нашим фанам надзвичайні переваги, які створюють більшу залученість, а також покращують монетизацію протягом року», - зазначив власник київського «Динамо» Ігор Суркіс.

    Цифрові токени можна буде застосовувати при розрахунках на стадіоні та цифровому торговельному майданчику, а також дозволить фанам заробляти їх від взаємодії з командою. Наприклад, їх можна буде отримати завдяки активності в соцмережах.

    Також буде створена інтеграція з системою мобільних платежів для розрахунків як онлайн, так і офлайн. Для кращого залучення вболівальників, клуб надасть доступ до низки заходів клубу та брендованих товарів, розрахунок за які можливий лише цифровими токенами.

     Читайте також: Оборонець «Динамо» Денис Попов зізнався, що боявся підійти до Хачеріді
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга Ігор Суркіс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies