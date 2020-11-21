Київське «Динамо» виграло сьомий матч в українській Прем’єр-лізі

Перемогу над «Інгульцем» киянам принесли голи Дениса Гармаша і Миколи Шапаренка

Київське «Динамо» з рахунком 2:0 здолало «Інгулець» з села Петрове на Кропивниччині в матчі 10-го туру української Прем’єр-ліги.

Перемогу команді Мірчі Луческу принесли голи Дениса Гармаша на 15-й і Миколи Шапаренка на 80-й хвилинах.

Нагадаємо, що зараз у лазареті киян знаходиться 15 футболістів. З тих, хто здоровий чи не здав позитивних тестів, Луческу сформував такий склад: Бущан – Кендзьора, Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв – Володимир Шепелєв, Гармаш (Белуце, 90+1) – Шапаренко, Буяльський (к), Карлос Де Пена (Георгій Цитаїшвіді, 82) – Супряга (Вербіч, 63).

«Динамо» з 23-ма очками очолює таблицю УПЛ. «Шахтар», який іде другим, відстає на чотири пункти і 17:00 розпочинає у Києві матч десятого туру проти «Олександрії».