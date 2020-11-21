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    Київське «Динамо» виграло сьомий матч в українській Прем’єр-лізі

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    Микола Шапаренко закріпив успіх киян - Київське «Динамо» виграло сьомий матч в українській Прем’єр-лізі
    Микола Шапаренко закріпив успіх киян
    Світлина - UA-Футбол

    Перемогу над «Інгульцем» киянам принесли голи Дениса Гармаша і Миколи Шапаренка

    Київське «Динамо» з рахунком 2:0 здолало «Інгулець» з села Петрове на Кропивниччині в матчі 10-го туру української Прем’єр-ліги.

    Перемогу команді Мірчі Луческу принесли голи Дениса Гармаша на 15-й і Миколи Шапаренка на 80-й хвилинах.

    Нагадаємо, що зараз у лазареті киян знаходиться 15 футболістів. З тих, хто здоровий чи не здав позитивних тестів, Луческу сформував такий склад: Бущан – Кендзьора, Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв – Володимир Шепелєв, Гармаш (Белуце, 90+1)  – Шапаренко, Буяльський (к), Карлос Де Пена (Георгій Цитаїшвіді, 82) – Супряга (Вербіч, 63).

    «Динамо» з 23-ма очками очолює таблицю УПЛ. «Шахтар», який іде другим, відстає на чотири пункти і 17:00 розпочинає у Києві матч десятого туру проти «Олександрії». 

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга Мірча Луческу Георгій Цитаїшвілі Георгій Бущан Микола Шапаренко Віталій Миколенко Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Олександр Караваєв Денис Гармаш Томаш Кендзьора Владислав Супряга ФК «Інгулець» Карлос Де Пена Ілля Забарний Тудор Белуце
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