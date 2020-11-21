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    «VAR на захисті сильніших?». Рефері ФІФА вважає, що суддя вкрав в «Інгульця» гол у матчі з «Динамо»

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    До суддівства максима Козиряцького в матчі&nbsp;&laquo;Інгулець&raquo; -&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; є питання - «VAR на захисті сильніших?». Рефері ФІФА вважає, що суддя вкрав в «Інгульця» гол у матчі з «Динамо»
    До суддівства максима Козиряцького в матчі «Інгулець» - «Динамо» є питання
    Світлина - ФК «Динамо»

    Рефері скасував гол сільської команди за рахунку 0:1 на користь киян

    Ексрефері-ФІФА Сергій Шебек розкритикував роботу арбітра Максима Козиряцького в матчі десятого туру української футбольної Прем’єр-ліги, в якому «Інгулець» з Петрового на Кропивниччині поступився київському «Динамо» з рахунком 0:2.

    «VAR на захисті сильніших?» – задався питанням пан Шебек на шпальтах UA-Футболу.

    Сергій Олександрович акцентував увагу на епізоді в першому таймі, коли «Динамо» зуміло забити гол, але й команда Лавриненка не залишилася без гострих моментів. У районі 30-ї хвилини Янаков зі штрафного подав м’яча до володінь Бущана, Козак випередив оборонців та голкіпера «Динамо» і відправив м'яч до сітки. Але рахунок не став рівним – арбітр у полі Максим Козиряцький після консультацій з ВАР-арбітром Денисом Шурманом скасував взяття воріт. Сергій Шебек навів скрін-шоти епізоду, які демонструють, що офсайду не було.

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    У момент передачі офсайд в Олександра Козака розгледіти важко

    «Динамо» з 23-ма очками очолює таблицю УПЛ. «Шахтар», який іде другим, відстає на чотири пункти і 17:00 розпочинає у Києві матч десятого туру проти «Олександрії». 

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга Сергій Шебек Георгій Бущан Максим Козиряцький ФК «Інгулець» Олександр Козак Денис Янаков Денис Шурман
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