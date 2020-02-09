Київське «Динамо» здобуло другу поспіль розгромну перемогу (відео)
За словенцями кияни розгромили боснійців
Команда київського «Динамо» здобула другу поспіль розгромну перемогу на тренувальному зборі в Туреччині. Після словенської «Олімпії», яку «біло-сині» розчавили 5:0, настала черга боснійського «Бораца».
«Динамо» (Київ, Україна) – «Борац» (Баня-Лука, Боснія і Герцеґовина) – 4:1
Голи: 1:0 – Віталій Миколенко (43). 2:0 – Мохаммед Кадірі (54). 3:0 – Фран Соль (56). 4:0 – Карлос Де Пена (66). 4:1 – Враньєш (71, з пенальті)
«Динамо»: Денис Бойко – Томаш Кендзьора (Олександр Караваєв, 46), Денис Попов (Мохаммед Кадірі, 46), Артем Шабанов (Олександр Сирота, 46), Віталій Миколенко (Піваріч, 46) – Сергій Сидорчук (к) (Олександр Романчук, 46), Володимир Шепелєв (Олександр Андрієвський, 46) – Беньямін Вербіч (Карлос Де Пена, 46), Шапаренко, Дуелунн – Назарій Русин (Фран Соль, 46). Тренер – Олексій Михайличенко
Наступний контрольний матч «Динамо» проведе 11 лютого проти білоруського БАТЕ з Борисова.