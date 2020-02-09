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    Київське «Динамо» здобуло другу поспіль розгромну перемогу (відео)

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    В Олексія Михайличенка останнім часом є підстави для оптимізму - Київське «Динамо» здобуло другу поспіль розгромну перемогу (відео)
    В Олексія Михайличенка останнім часом є підстави для оптимізму
    ФК «Динамо»

    За словенцями кияни розгромили боснійців

    Команда київського «Динамо» здобула другу поспіль розгромну перемогу на тренувальному зборі в Туреччині. Після словенської «Олімпії», яку «біло-сині» розчавили 5:0, настала черга боснійського «Бораца».

    «Динамо» (Київ, Україна) – «Борац» (Баня-Лука, Боснія і Герцеґовина) – 4:1

    Голи: 1:0 – Віталій Миколенко (43). 2:0 – Мохаммед Кадірі (54). 3:0 – Фран Соль (56). 4:0 – Карлос Де Пена (66). 4:1 – Враньєш (71, з пенальті)

    «Динамо»: Денис Бойко – Томаш Кендзьора (Олександр Караваєв, 46), Денис Попов (Мохаммед Кадірі, 46), Артем Шабанов (Олександр Сирота, 46), Віталій Миколенко (Піваріч, 46) – Сергій Сидорчук (к) (Олександр Романчук, 46), Володимир Шепелєв (Олександр Андрієвський, 46)  – Беньямін Вербіч (Карлос Де Пена, 46), Шапаренко, Дуелунн – Назарій Русин (Фран Соль, 46). Тренер – Олексій Михайличенко

    Наступний контрольний матч «Динамо» проведе 11 лютого проти білоруського БАТЕ з Борисова.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Беньямін Вербіч Микола Шапаренко Фран Соль Віталій Миколенко Денис Бойко Сергій Сидорчук Назарій Русин Володимир Шепелєв Олександр Караваєв Артем Шабанов Міккель Дуелунн Томаш Кендзьора Денис Попов Олександр Андрієвський Мохаммед Кадірі Карлос Де Пена Йосип Піваріч Олексій Михайличенко Олександр Сирота Олександр Романчук ФК «Борац» (Баня-Лука)
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