Хачеріді вирушив на тренувальні збори з чемпіонами Білорусі



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Тренування «Динамо-Брест» ФК «Динамо-Брест»

Колишній захисник київського «Динамо» та збірної Білорусі залишається в Бресті

Колишній захисник київського «Динамо» та збірної України Євген Хачеріді вирушив на тренувальні збори разом з «Динамо-Брест». Також у складі чемпіонів Білорусі до Туреччини вирушили Артем Мілевський та Олександр Нойок, інформує пресслужба брестського клубу.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Хачеріді залишає білоруську команду. Однак за словами агента захисника, його угода з «Динамо-Брест» лише з початку 2020 року набуває повноцінну чинність.

У Туреччині «Динамо-Брест» має зіграти контрольні поєдинки проти київського «Динамо» та «Маріуполя».

Нагадаємо, «Динамо-Брест» за підсумками останнього сезону став чемпіоном Білорусі, перервавши 13-річну гегемонію БАТЕ.