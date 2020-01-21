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    Хачеріді вирушив на тренувальні збори з чемпіонами Білорусі

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    Тренування&nbsp;&laquo;Динамо-Брест&raquo; - Хачеріді вирушив на тренувальні збори з чемпіонами Білорусі
    Тренування «Динамо-Брест»
    ФК «Динамо-Брест»

    Колишній захисник київського «Динамо» та збірної Білорусі залишається в Бресті

    Колишній захисник київського «Динамо» та збірної України Євген Хачеріді вирушив на тренувальні збори разом з «Динамо-Брест». Також у складі чемпіонів Білорусі до Туреччини вирушили Артем Мілевський та Олександр Нойок, інформує пресслужба брестського клубу.

    Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Хачеріді залишає білоруську команду. Однак за словами агента захисника, його угода з «Динамо-Брест» лише з початку 2020 року набуває повноцінну чинність.

    У Туреччині «Динамо-Брест» має зіграти контрольні поєдинки проти київського «Динамо» та «Маріуполя».

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    Нагадаємо, «Динамо-Брест» за підсумками останнього сезону став чемпіоном Білорусі, перервавши 13-річну гегемонію БАТЕ. 

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Артем Мілевський ФК «Динамо» (Брест) Євген Хачеріді
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