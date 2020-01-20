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    Київське «Динамо» впевнено виграло другий матч на турецькому зборі (відео)

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    Віталій Миколенко відкрив рахунок у матчі, а Олександр Караваєв ініціював другий м'яч - Київське «Динамо» впевнено виграло другий матч на турецькому зборі (відео)
    Віталій Миколенко відкрив рахунок у матчі, а Олександр Караваєв ініціював другий м'яч
    ФК «Динамо»

    Кияни здолали азербайджанський «Нефтчі»

    Команда київського «Динамо» здобула першу перемогу в 2020 році. В другому матчі турецького збору віце-чемпіони України впоралися з азербайджанським «Нефтчі» - 2:1.

    Нагадаємо, що в першому матчі кияни розійшлися миром (1:1) з польською «Леґією» із Варшави. М’яч киян тоді провів Георгій Цитаїшвілі.

    «Динамо» (Київ, Україна) – «Нефтчі» (Баку, Азербайджан) – 2:1

    Голи: 1:0 – Віталій Миколенко (12). 2:0 – Русин (19). 2:1 – Плателлас (69)

    «Динамо»: перший тайм – Бущан – Олександр Караваєв, Мохаммед Кадірі, Кадар, Віталій Миколенко – Олександр Андрієвський, Буяльський (к) – Дуелунн, Карлос Де Пена, Карґбо – Русин; другий тайм – Денис Бойко, Кендзьора, Олександр Сирота, Артем Шабанов, Піваріч – Сергій Сидорчук (к), Володимир Шепелєв - Георгій Цитаїшвілі, Шапаренко, Вербіч – Фран Соль. Тренер – Олексій Михайличенко

    «Нефтчі»: Салахат Аґаєв, Мбодж, Станковіч, Намік Алескеров, Емін Махмудов, Дабо, Плателлас, Наріман, Ахундов, Ґер'є, Мустівар. Тренер – Роберто Бордін

    Перший м’яч киян у цій зустрічі провів, замкнувши в дотик передачу Карлоса Де Пени зліва, Віталій Миколенко. Через сім хвилин напівпорожні ворота вразив Назарій русин. Який повернувся в команду після оренди в луганську «Зорю». Це взяття воріт ініціював навісом справа Олександр Караваєв.

    У другому таймі склад динамівців змінився повністю. І хоч кияни й мали перевагу, але єдиний м’яч у цій 45-хвилинці забили суперники. То Ванґеліс Плателлас пробив метрів з 20-ти, а Денис Бойко зреагував на цей постріл з запізненням – 2:1.

    23 січня основа «Динамо» проведе свій третій матч на зборі в Анталії. Суперником буде македонський «Вардар».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Беньямін Вербіч Георгій Цитаїшвілі Георгій Бущан Микола Шапаренко Фран Соль Віталій Миколенко Денис Бойко Сергій Сидорчук Назарій Русин Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Олександр Караваєв Артем Шабанов Міккель Дуелунн Тамаш Кадар Томаш Кендзьора Олександр Андрієвський Мохаммед Кадірі Карлос Де Пена Йосип Піваріч ФК «Нефтчі» Олексій Михайличенко Олександр Сирота Салахат Аґаєв Ванґеліс Плателлас Ібраґіма Карґбо Мамаду Мбодж Соні Мустівар Намік Алескеров Роберто Бордін Емін Махмудов
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