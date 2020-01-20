Київське «Динамо» впевнено виграло другий матч на турецькому зборі (відео)



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Віталій Миколенко відкрив рахунок у матчі, а Олександр Караваєв ініціював другий м'яч ФК «Динамо»

Кияни здолали азербайджанський «Нефтчі»

Команда київського «Динамо» здобула першу перемогу в 2020 році. В другому матчі турецького збору віце-чемпіони України впоралися з азербайджанським «Нефтчі» - 2:1.

Нагадаємо, що в першому матчі кияни розійшлися миром (1:1) з польською «Леґією» із Варшави. М’яч киян тоді провів Георгій Цитаїшвілі.

«Динамо» (Київ, Україна) – «Нефтчі» (Баку, Азербайджан) – 2:1

Голи: 1:0 – Віталій Миколенко (12). 2:0 – Русин (19). 2:1 – Плателлас (69)

«Динамо»: перший тайм – Бущан – Олександр Караваєв, Мохаммед Кадірі, Кадар, Віталій Миколенко – Олександр Андрієвський, Буяльський (к) – Дуелунн, Карлос Де Пена, Карґбо – Русин; другий тайм – Денис Бойко, Кендзьора, Олександр Сирота, Артем Шабанов, Піваріч – Сергій Сидорчук (к), Володимир Шепелєв - Георгій Цитаїшвілі, Шапаренко, Вербіч – Фран Соль. Тренер – Олексій Михайличенко

«Нефтчі»: Салахат Аґаєв, Мбодж, Станковіч, Намік Алескеров, Емін Махмудов, Дабо, Плателлас, Наріман, Ахундов, Ґер'є, Мустівар. Тренер – Роберто Бордін

Перший м’яч киян у цій зустрічі провів, замкнувши в дотик передачу Карлоса Де Пени зліва, Віталій Миколенко. Через сім хвилин напівпорожні ворота вразив Назарій русин. Який повернувся в команду після оренди в луганську «Зорю». Це взяття воріт ініціював навісом справа Олександр Караваєв.

У другому таймі склад динамівців змінився повністю. І хоч кияни й мали перевагу, але єдиний м’яч у цій 45-хвилинці забили суперники. То Ванґеліс Плателлас пробив метрів з 20-ти, а Денис Бойко зреагував на цей постріл з запізненням – 2:1.

23 січня основа «Динамо» проведе свій третій матч на зборі в Анталії. Суперником буде македонський «Вардар».