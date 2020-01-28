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    «Динамо» перемогло «Кайрат» у заключному матчі турецьких зборів (відео)

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    Ібрагім Карґбо двічі забив&nbsp;&laquo;Кайрату&raquo;&nbsp; - «Динамо» перемогло «Кайрат» у заключному матчі турецьких зборів (відео)
    Ібрагім Карґбо двічі забив «Кайрату» 
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    Перемогу команді Олексія Михайличенка приніс дубль Каґбо

    Київське «Динамо» перемогла казахстанський «Кайрат» у заключному матчі тренувальних зборів у Туреччині – 2:0.

    Два м’ячі в другому таймі забив бельгійський півзахисник Ібрагім Каґбо. Голи виявилися схожі – легіонер обидва рази замикав простріли Буяльського, на 53-й та на 74-й хвилинах.

    У другому випадку бельгієць пошкодився, його замінив Кучерук.

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    Кияни традиційно грали різними складами в двох таймах:

    «Динамо» (1-й тайм): Бойко, Миколенко, Сирота, Попов, Кендзьора, Сидорчук, Дуелунд, Шепелєв, де Пена, Цитаішвілі, Соль

    «Динамо» (2-й тайм): Бущан, Вівчаренко, Кадар, Забарний, Караваєв, Андрієвський, Кадірі, Шапаренко, Пиварич, Буяльський, Карґбо (Кучерук, 85).

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