«Динамо» перемогло «Кайрат» у заключному матчі турецьких зборів (відео)
Ібрагім Карґбо двічі забив «Кайрату»
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Перемогу команді Олексія Михайличенка приніс дубль Каґбо
Київське «Динамо» перемогла казахстанський «Кайрат» у заключному матчі тренувальних зборів у Туреччині – 2:0.
Два м’ячі в другому таймі забив бельгійський півзахисник Ібрагім Каґбо. Голи виявилися схожі – легіонер обидва рази замикав простріли Буяльського, на 53-й та на 74-й хвилинах.
У другому випадку бельгієць пошкодився, його замінив Кучерук.
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Кияни традиційно грали різними складами в двох таймах:
«Динамо» (1-й тайм): Бойко, Миколенко, Сирота, Попов, Кендзьора, Сидорчук, Дуелунд, Шепелєв, де Пена, Цитаішвілі, Соль
«Динамо» (2-й тайм): Бущан, Вівчаренко, Кадар, Забарний, Караваєв, Андрієвський, Кадірі, Шапаренко, Пиварич, Буяльський, Карґбо (Кучерук, 85).