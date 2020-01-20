Найкращий бомбардир поточного чемпіонату України розповів, чому мало забивав за київське «Динамо»



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Жуніор Мораєш - про тодішні пріоритети киян

Нападник «Шахтаря» Жуніор Мораєш згадав часи своїх виступів у складі команди київського «Динамо». Натуралізований український бразилець пояснив, чому він не так часто забивав у складі «біло-синіх».

Наразі нападник «Шахтаря» - найрезультативніший гравець українського чемпіонату: 15 голів у 16-ти матчах. Коли він грав за румунську «Ґлорію» та потім за донецький «Металург», середній показник його результативності становив 6 м’ячів у 10-ти іграх, а в софійському ЦСКА – навіть сім м'ячів. І лише в київському «Динамо» - чотири м'ячі кожні 10 ігор.

«Коли я прийшов у «Динамо», у нас був гравець-ціль – Андрій Ярмоленко, - згадує Мораєш в інтерв’ю «Новому врємєні». - Всі відпрацьовували один стиль гри — довести м’яч до цілі. Тобто розвивати гру, поки м’яч не прийде в цю мішень — Ярмоленка. І все вдавалося. Це чудовий гравець. Я був щасливий, що став чемпіоном і що ми проходили в Лігу чемпіонів. Це було для мене набагато краще, ніж якби я забив 10 м’ячів у 10 іграх, але ми були б у чемпіонаті України другими і не проходили в Лігу чемпіонів».

Мораєш грав у «Динамо» з 2015 по 2018 роки, після чого перейшов у «Шахтар».

За півтора роки у складі «гірників» Жуніор зіграв 57 матчів, забив 43 голи та віддав 9 результативних передач.

Торік у березні Мораєш отримав українське громадянство та дебютував у складі національної збірної України.